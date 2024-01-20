习近平高喊“自我革命”反腐，谁是天下第一贪？

新年伊始，涉及中共党内政治清洗的反腐肃贪和军内弊案延续了去年下半年的势头，丑闻频传，动作连连，给国际媒体带来一系列看点。统揽党政军大权的中共总书记习近平1月8日在中纪委全体会议上高调谈论中共的“自我革命”，受到官媒热捧。但是会议公报没有提及举世公认的有效反腐措施——官员财产公示制度、社会监督和媒体监督机制，且避谈产生和保护腐败的制度问题，被一些时评人讥讽为“守着粪堆打苍蝇”。有熟悉中共腐败内情的人士指称，习近平是人类史上最大贪腐。此说得到一些评论者共鸣。 大谈自我革命 避提有效反腐措施 据中共党媒新华社报道，习近平在中纪委会上做了“要坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战”的重要讲话，突出强调“自我革命”。会议公报把习近平几年前提出的“自我革命重要思想”标榜为新时代新征程全面推进从严治党、廉政建设和反腐斗争的“根本遵循”、“强大思想武器”和“科学行动指南”。 公报通篇4000余字，“自我革命”这个词汇先后出现了23次，“习近平”的名字出现了19次，而“反腐败”一词出现7次，“受贿行贿”仅出现一次。没有性贿赂、权色交易、权钱交易、跑官买官卖官、包养情妇（夫）等关键词，有关财产公示的制度建设和实施方面的内容完全不见踪影。 反腐被指沦为整肃党内异己工具 习近平上任之初，通过当时的党内盟友、掌握以被称为“中共家法”的党纪处置官员生杀予夺大权的时任中纪委书记王岐山，大张旗鼓搞反腐肃贪“打老虎”运动，先后拿下周永康、徐才厚、郭伯雄等党内军内巨贪，一度获得社会广泛好评。2018年底，中共当局宣布“反腐败斗争取得了压倒性胜利”。 然而几年下来，人们看到的是，根深蒂固的中国官场腐败并未消除，而是以更隐蔽的方式继续存在、蔓延。2021年初，在习近平布局两任届满后继续连任的过程中，中纪委文件又称，“反腐败是一场输不起也决不能输的重大政治斗争”。 观察人士认为，习近平时代“打老虎”早已沦为选择性反腐，成了这位独裁者手上用来清除和打击党内异己、巩固个人权力和统治地位的一个御用工具。观察人士指出，习近平当政11年来、特别是他在中共20大后进入第三任期以来的各种失败政策和不当举措引发和积聚了非常严重的社会民怨和党内不满，在此背景下，习近平在最近的中纪委会议上再次强调自我革命和反腐肃贪。 1月9日，在贵州的异议艺术家季风在原名为推特的X平台发帖指出，“当反腐成为镇反（镇压反对派）的时候，腐败本身就不是问题了。谁来反腐才是问题的关键，而选择性反腐自然成了政治斗争的工具，反腐就只能永远‘在路上’。” 据北京资深媒体人高瑜在X平台披露，季风此帖发出后当天就在国保施压下删除。 王剑：放狠话吓唬党员干部 在美国的自媒体视频节目《王剑每日观察》主持人王剑对美国之音表示，习近平在中纪委会议上唱高调、放狠话，充分暴露了他对当前党外民怨和党内不满的心虚胆虚，他的自我革命之说不过是借用当年张春桥为毛泽东炮制的“无产阶级专政下继续革命”理论的老套路，主要针对党内的不满情绪进行恐吓弹压，以解决党内普遍不满威胁其所谓的政治安全、也就是他个人权力地位安全的问题。 王剑说：“这次反腐败，核心是吓唬党员干部吧。现在不是老百姓骂的问题呀，现在是上上下下、官员干部群众都在骂的问题呀！这次习近平搞出这么大动静，而且喊出这种狠话，自我革命啊！你原来喊得很高调，再高调也不行啦。你得换口号，自我革命就是把那个继续革命论，拿来用一下，喊一下，调门再拉高一点。他拉高调门，（原因）很简单，我认为就是弹压党内的不满情绪。现在你去国内看一下，哪一张饭桌——当然前提是不能有外人，哪张饭桌不在骂娘？” 习被指史上最大贪腐 揭露中国高官贪腐和权钱交易内幕的书籍《红色赌盘》作者沈栋去年在接受自由亚洲电台专访时指出，“习近平改了宪法，作十四亿人的皇上，……这是人类有史以来最大的贪腐。” 前中共中央党校教授蔡霞在X平台发帖写道：“沈栋说得好：习近平是全人类最大的贪腐。习近平是现实版的‘窃钩者诛，窃国者侯’！国库就是党库，国库就成了党魁的‘家当’和私人钱包；一瓶矮嘴茅台128万；故宫当成自家餐室，竟在故宫摆席宴请美国总统；几千人几个月唐服盛装排练献演给8个人看；动辄对外大撒币；出访带警卫人员700–800；带全套住宿家具设施与各类用品，包别国N个最高档大酒店………，如此的奢华无度堪称世界第一！请问一边高喊反腐一边为个人面子和安全，花国库钱如流水一般，这不是全人类最大的贪腐是什么？！”蔡霞的帖文还表示，由最大贪腐来反贪腐，“反贪”就是大清洗、镇压异己的“画皮”和遮黑布。 在美国的独立时评人王剑认为，中共官场腐败非常严重，是系统性和制度性的问题，而沈栋关于习近平是人类史上最大贪腐的评价再准确不过。 他说：“不是他花多少钱，他吃啊用啊，招待金正恩矮嘴茅台128万，那都是小钱。他真正的钱是什么钱？他把国库当自己钱包。他做那些事情全都不是为了国家利益，是为了他个人利益。比如说那个中亚论坛（峰会），每个国家52亿（人民币）呀。就是把国库当他的钱包。你说中国人这么穷，穷成这样，到处大撒币，不就是为了你这些给你捧场啊。你说这里面有多少国家利益？我认为一分钱国家利益都没有，全是习近平的利益。习近平把国库当私人钱包，不是贪腐是什么？人类历史上最大的贪腐，讲的不就是这件事？我觉得沈栋讲得非常准确，没有比这个描述更准确的。” 中国人的钱去哪了