愛爾蘭警察疑被中共利用 壓製法輪功學員抗議活動 【新唐人北京時間2024年01月21日訊】近日，在中共國務院總理李強訪問愛爾蘭期間，和平抗議的法輪功學員遭到了愛爾蘭警察的阻擋，法輪功學員及其「停止迫害」的橫幅被愛爾蘭警察排列成人牆擋住，而中共招募的歡迎者卻被允許在附近喊叫並揮舞旗幟。 愛爾蘭法輪大法協會（IFA）表示，在中共總理李強訪問期間，法輪功學員「和平聚集，為讓人們了解法輪功學員正在遭受中共的迫害」，但愛爾蘭警察被中共利用。 週二（1月16日），十多名法輪功學員在李強下榻的酒店外以及鳳凰公園外舉行了抗議活動。但是，抗議活動被愛爾蘭官員禁止。 IFA在一份新聞稿中表示，「（週二）我們被告知，由於『上面的命令』禁止我們『今天在這裡進行任何抗議』」，後來「我們被命令轉移到遠離酒店的指定區域，位於道路上一個黑暗而安靜的地方，很少有人能看到或找到我們」。 聲明寫道：「這顯然違背了我們抗議的目地」，「整個晚上，愛爾蘭法輪功學員所到之處都被封鎖，周圍都是警察防暴隊和普通警察」。 在IFA發布的一張照片中，可以看到18名警察並肩站在兩幅橫幅前，橫幅上的文字「法輪大法好」和「停止迫害法輪功」被警察們遮擋。 聲明說，還有一個愛爾蘭官員告訴抗議者，不允許懸掛寫著「支持4.16億中國人民退出中國共產黨」的橫幅，稱這樣是散布「仇恨」，這一指示後來被另一名愛爾蘭官員否決。 週三，在鳳凰公園外也出現了類似的情形。 IFA表示，抗議者還被疑似中共的特務跟蹤，一些愛爾蘭警察似乎是「在中共特務的要求下」行事。 後來，他們看到中共支持者在酒店附近「聚集在一起，高喊著、舉著長杆、揮舞著紅旗」，這些人似乎得到了警察的協助。 IFA表示，之前有中共代表團來訪時，就在這家酒店進行過抗議活動。 「我們在酒店馬路對面和平地聚集，並保持距離，舉著橫幅和傳單，抗議野蠻的強摘器官和對法輪功的迫害。」 IFA表示，法輪功學員受到的對待是完全不對等的，「那天晚上的經歷讓我們認識到，民主國家的警察似乎被利用來協助中共政權」。 愛爾蘭警方發言人在給《大紀元》的一份聲明中稱：「Garda Síochána [警察]承認和平抗議的權利，並擁有促進和平集會自由的悠久傳統。為了方便中華人民共和國總理李強進行正式國事訪問，我們制定了全面的警務計劃」。 在訪問前一天，IFA呼籲愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡(Leo Varadkar)