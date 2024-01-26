HEAD再度携手PORSCHE致敬经典 联名打造全新滑雪系列成就非凡体验

上海2024年1月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 巨头相遇，"经典"与"革新"在现代潮流下会碰撞出怎样的火花，近日，继前度合作后，享誉全球的滑雪运动品牌HEAD（海德）再次携手世界知名豪车品牌PORSCHE（保时捷）发起联名活动。双方以保时捷的冠军车型Darkar的953涂装为合作灵感基石，撷取红白蓝经典三色，联合打造出雪服、雪板、雪鞋、头盔等专业滑雪装备，旨在致敬Darkar车型于1984年首次获得巴黎达喀尔拉力赛的全场胜利。本次联名以品牌流传经典，以速度承载雪域疾速激情，驰骋冬境、一触即发，为滑雪精英群体带来一场高品质的"燃擎风雪"体验，诠释雪域骄人身姿。



联名系列产品

源于"赛道基因"的热忱如一 共同点燃雪域激情

"在一个充满多余和肤浅的时代，在一个充满轻浮与粗糙的年代，唯有保时捷911是真正的必需品，无可替代。"一句耳熟能详的广告语完美彰显了PORSCHE的先锋实力和独特魅力。在历经90余年的发展历史中，PORSCHE始终以"生于赛道 驰于公路"为精神内核，秉承卓越运动血统与赛道精神，融合动力科学与唯美个性的设计，缔造了全新的驾驭境界。从1965年的蒙特卡洛拉力赛到1968年的伦敦-悉尼马拉松汽车拉力赛，从1971年著名的南非safari拉力赛再到1984年的巴黎-达喀尔拉力赛，PORSCHE以一款款不断创新的经典车型，延续"赛道基因"，上演了一场场速度与激情的名场面。

而作为一家深耕高山滑雪领域70余年的全球领导品牌，HEAD改变了世界滑雪运动的历史。其立足自身对于对滑雪运动的深刻理解，秉承品牌悠久的历史积淀以及贯彻始终的革新理念，将风格创新与专业性能进行了深度融合，并将尖端科技面料与功能技术应用于产品之中，不仅引领了滑雪运动行业的发展，也助力一位位运动员登上重大国际赛事的荣誉之巅。

不管是高山竞速，还是全地形越野，不管是雪道擎驰，还是赛道弯转，都需要冲刺的全力以赴和热忱的始终如一，也注定了HEAD与PORSCHE因竞技相遇，因同频的热爱齐聚。高山雪域的冠军装备携手纵横赛场的速度之王，彼此以双倍的创新变革、双倍的经验积累、双倍的能量攒动，将速度惊喜与精工工艺进行结合，才造就了HEAD x PORSCHE联名滑雪装备的专业、高端、经典和非凡，实现了品牌双向奔赴的突破和超越。

本次HEAD与PORSCHE的合作，还将热爱延续，特意集结了全国各地的滑雪爱好者，共赴阿那亚•崇礼雪场。从温馨晚宴到双板训练营地，从滑雪装备介绍到服饰穿搭分享会，面面俱到，让爱好者们在品尝饕餮盛宴畅享丰盈雪境时光，见证无垠雪域的璀璨与夺目风采的同时，又能获得专业的教学滑雪指导，在皑皑白雪上留下狂暴的疾驰轨迹和优雅的滑行曲线，拥有专属的HEAD x PORSCHE难忘时刻。本次联名活动将让每一个人都乘兴而来，尽兴而归。

以持续创新变革滑雪运动 铸就经典与辉煌

70多年前，当看到笨重木制的滑雪板未能给滑雪人群带来良好的体验时，一个变革的想法在HEAD创始人霍华德•海德的心底产生了。1947年，在霍华德•海德及其他专业人士的共同努力下，HEAD的第一块雪板问世，这也是世界上第一款层状金属滑雪板，它的重量更轻，滑雪表现更佳，滑雪运动的变革由此开启。

1950年，HEAD品牌正式成立，将总部设于欧洲滑雪帝国、高山滑雪的发源地——奥地利，凭借超前的革新理念和强大的产品力，仅仅用五年的时间，HEAD就主导了整个欧美市场，并逐步为传统木制滑雪板的时代画上了句号。

伴随着品牌的持续发展，HEAD的业务线拓展到更为广泛的领域，从研发出世界上第一支铝制金属结构大拍面球拍到成为皇室滑雪服的必备之选，HEAD为包括专业运动员和滑雪运动爱好者在内的目标受众群体打造了更为完善的产品矩阵。

助力驰骋赛场 与冠军共同书写雪域传奇

对于顶尖运动员而言，顶级的运动表现需要顶尖装备的加持，而HEAD凭借前沿的设计、专业的研发以及对运动的热爱，成为了众多国际赛事的指定装备供应商，曾蝉联2011-2016，2018-2019，2021-2022世锦赛全球最佳滑雪品牌榜首，并助力一众滑雪运动员享有世界声誉。

HEAD携手冰雪女王Lindsey Vonn联名打造了HEAD LEGACY系列，继续助力书写雪域传奇。Lindsey Vonn从2000年至2019年一直活跃于滑雪世界杯赛场上，并在其职业生涯中取得82次胜利，是美国滑雪历史上最重要的滑雪运动员之一。HEAD旗下运动员Aksel Lund Svindal也是一位不断刷新纪录的滑雪冠军，共在高山滑雪世界杯的17个赛季中获胜。他同时也是保时捷品牌大使，在促成本次联名活动的过程中发挥了重要的桥梁作用。

除此之外，2022年，HEAD运动员战队在世界大型赛事中荣获15枚个人奖牌，将半数奖牌收入囊中；2022/2023赛季，依托HEAD运动员战队以总积分8750分和总奖牌87枚的傲人战绩，HEAD连续三年问鼎FIS国际雪联滑雪品牌榜榜首。HEAD运动员的精彩故事会一直继续。

目前，HEAD的线下门店分别落座于上海静安嘉里中心、北京芳草地、宁波阪急以及成都in99等高端商圈，从服饰到器械的全产品装备陈列，只为提供一站式完备的购物体验和专业服务。

未来，HEAD将继续秉承品牌创新与科技研发的深厚底蕴，持续引领滑雪运动的变革，以飞速疾驰的竞技DNA为内核，以优雅和高级感为设计方向，为滑雪爱好者精英群体带来卓越优良的体验，以品质点燃梦想，铸就非凡，成就每一次雪域的尽情驰骋。

HEAD再度携手PORSCHE致敬经典 联名打造全新滑雪系列成就非凡体验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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