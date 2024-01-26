魁北克市2024年1月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为一家汽车软件公司，LeddarTech® (纳斯达克股票代码：LDTC) 为 ADAS（高级辅助驾驶系统），AD（自动驾驶）和泊车应用提供获得专利的、基于人工智能的颠覆性底层传感器融合感知软件技术。该公司欣然宣布将在东部标准时间 2024 年 1 月 31 日早上 8 点召开投资者与业务更新电话会议，并同步进行网络直播。与会者包括总裁兼行政总裁 Frantz Saintellemy 和首席财务官 Chris Stewart。



LeddarTech – 汽车软件公司徽标

拨打 (646) 307-1963 即可加入电话会议；国外请拨打 (800) 715-9871。会议号码为 1293674。在 LeddarTech 的投资者关系网站 (https://investors.leddartech.com) 上可观看实时网络直播和回放。

关于 LeddarTech

成立于 2007 年的 LeddarTech 是一家总部位于魁北克市的全球软件公司，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫均设有研发中心。公司致力于研发和提供基于人工智能的综合性的底层传感器融合感知软件解决方案，支持 ADAS 、AD 和泊车应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件采用了高级人工智能和计算机视觉算法以生成精确的 3D 环境模型，从而实现更明智的决策和更安全的导航。该公司主要为 OEM 和 1-2 级供应商提供高性能、可扩展、经济实惠的技术，助力其高效部署汽车和越野车辆 ADAS 解决方案。

LeddarTech 掌握多项遥感创新，已申请了 150 多项增强 ADAS 、AD 、泊车功能的专利 (其中 80 项已获批)。为了让全球出行更安全、高效、经济、可持续，提升车辆对周围环境的感知能力尤为重要，这是 LeddarTech 追求提供最为普及的传感器融合感知软件解决方案的动力所在。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.LeddarTech.com 和 LinkedIn、Twitter (X)、Facebook 以及 YouTube。

联系方式： LeddarTech Inc. 全球营销、传播与投资者关系部副总裁 Daniel Aitken，电话：+ 1-418-653-9000 分机号码：232 [email protected]

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相关标志均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标记均是或可能是用于标识各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。

LeddarTech Holdings Inc. 是一家在纳斯达克交易所上市的公司，股票交易代码为 "LDTC"。

LeddarTech 将在 2024 年 1 月 31 日召开投资者与业务更新电话会议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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