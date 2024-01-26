美团×大众点评×喜力"喜遇2024"登陆多地 激发线下街区消费潜力

上海2024年1月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 把酒祝东风，新年喜相逢。2023-2024跨年期间，合肥罍街、大连西安路、武汉光谷步行街、无锡崇安寺等人气休闲街区上，接连出现精美快闪酒馆、特色打卡装置与消费者的惊喜巧遇，街区内数十家店铺均上架喜力联名套餐供消费者"乐享"美食。这是美团、大众点评和喜力三方联合举办以"喜遇2024"为主题的新年营销活动。1月26日，三方联合发布了《喜遇2024》迎新春视频，该视频以喜力"第一人称"视角自述，用亲切、陪伴的话语吸引用户驻足观看，吸引大家在"好吃、好玩、好逛"的美团街区畅游、畅玩、畅吃。

"喜遇2024"活动贯穿双旦和春节，聚焦美团乐活街区的高人气场景，进行了热浪连连的巡回活动。

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=” 《喜遇2024》迎新春视频 jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2327603/video_2.mp4’, image: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2327603/video_2.mp4?p=medium’, autostart:’false’, stretching : ‘uniform’, width: ‘512’, height: ‘288’});

创新消费场景，点燃标志性街区"烟火气"及消费新活力

从2023年12月22日至2024年3月3日，"喜遇2024"活动陆续登陆合肥罍街、大连西安路、武汉光谷步行街、无锡崇安寺街和东莞33小镇。这些街区分布于大江南北，均为城市知名的休闲街区，因其高人气、富有城市特色而备受广大市民欢迎。



合肥罍街大连西安路武汉光谷步行街无锡崇安寺街活动图

目前，该活动已陆续落地合肥罍街、大连西安路和武汉光谷步行街，相当吸睛的喜力快闪酒馆增添街区满满的氛围感和刺激新的消费活力，吸引了市民前来围观打卡。在活动现场，市民在热闹的喜力酒馆笑声朗朗，不断高呼"Cheers"，焕新为一副"红运龙龙"的新年新景象。值得一提的是，街区内的餐饮商户推出了"喜力联合套餐"，高性价比的街区美食给消费者带来优惠的同时，也在新春佳节注入更多节日气氛。

与此同时，美团、大众点评为"喜遇2024"活动搭建了"线上+线下"互动的创新消费场景。线上，消费者扫码即可进入全国街区会场，参与惊喜抽奖活动，畅享街区活动套餐；线下，在快闪酒馆、喜遇2024装置处打卡并参与大众点评笔记话题活动，即可现场获得乐活礼品。

依托美团、大众点评的平台势能，"喜遇2024"活动自启动以来，联动街区及周边超100家商户，共同打造新年期间的餐饮消费场景。该活动以街区高流量高人气的场景为消费基础，带动品牌提升营销曝光度，预计此次活动实现线上累计超亿级曝光，线下覆盖超百万人次，助力"喜力联名套餐"销量转化提升。

线上+线下业态串联，三方合作共赢促进消费发展

美团街区集餐饮、娱乐、休闲、购物、旅游等业态于一体，丰富的业态满足了消费者多元化的需求，是城市商业活力的写照，已然成为城市内必打卡的"文化+消费名片"。

与各个城市融会贯通、深耕本地生活的美团和大众点评，持续精准捕捉消费潮汐动向，围绕美食餐饮和休闲娱乐两大主力消费内核，在休闲街区场域内不断打造创新主题的促消费营销活动。此次与喜力啤酒品牌共同策划的"喜遇2024"营销活动，充分联动整合三方资源，最终实现合作共赢。

"逛街区，上美团"，美团"休闲街区"频道网罗吃、住、行、玩、美等全品类本地生活服务，通过"提声量、拉流量、促销量、提质量"等多重动作，助力街区品牌焕新、产品长效运营、商业蓬勃发展。用户可以通过美团、大众点评进入"休闲街区"频道，看街区信息，逛街区好店，找街区优惠，实实在在为消费者谋便利，送福利。美团和大众点评嫁接街区线下场景，通过线上+线下齐发力，打出促消费"组合拳"，此次"喜遇2024"的促消费活动，正是其中的重要体现。



活动现场



活动现场

为赋予街区消费新活力，提升街区消费吸引力，美团和大众点评共同助力街区创新消费场景、增强街区影响力、积聚商业竞争力。美团街区全国全面布点，也高效帮助品牌在不同城市的线下场景中去精准触达活跃的目标消费群体，以获得广泛的品牌触点和不断扩展的"营销场"。无论是长效运营的街区，还是创意满满的品牌活动，皆为目的地消费的高质量发展添砖加瓦，让消费者获得更加多元多层次体验。

辞旧迎新之际，"喜遇2024"活动精彩不停，春节后美团街区X喜力品牌活动将进驻东莞33小镇，带着活力和欢乐持续为当地消费者延续新春的喜悦气氛。

美团×大众点评×喜力"喜遇2024"登陆多地 激发线下街区消费潜力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com