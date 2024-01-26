百汇医疗迎接医疗旅游新契机

上海2024年1月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国和新加坡签署协定，将于2024年2月9日起互免签证。未来，百汇医疗（中国）将能够更加便捷地与新加坡总部的医疗资源进行整合，为患者提供更全面的治疗方案。同时，免签证政策将降低有需要人士的出行门槛，通过百汇医疗（中国）高效便捷的转诊体系，使得更多患者能够享受到国际先进的医疗服务。



百汇医疗上海新瑞医疗中心

新加坡拥有世界领先的医疗机构和医疗技术水平，随着中国新加坡相互免签，中国患者有望享受更多交通、就医方面的便利。除了地缘相近，没有时差以外，在语言方面，也有天然优势。华语是新加坡的官方语言之一。新加坡人口华裔占70%以上，很多医生都会通过基本华语直接与病患沟通。即便有些专家不会说中文，也可以通过有医疗背景的中文服务人员陪同，与医生进行有效的沟通。

百汇医疗创立于新加坡，被誉为亚洲优质私立医疗健康品牌之一，致力于为世界各地的患者提供及时便捷的医疗服务，所属全球市值最大之一的医疗集团——IHH医疗集团。IHH医疗集团在新加坡拥有伊丽莎白、鹰阁、百汇等医疗品牌。旗下的新加坡伊丽莎白医院连续第7次荣获亚太地区年度最佳医院。新加坡百汇医疗可为患者提供尖端的达芬奇外科系统手术，干细胞、活体器官移植服务和重症护理，以及伽马刀、肿瘤创新药物、靶向治疗和免疫治疗等先进的癌症管理。经验丰富的团队，为外籍患者提供24小时医疗服务、航空及陆地输送以及悉心的礼宾服务。

“中国新加坡相互免签后，上海直飞新加坡航班有望增加，新加坡将成为上海市民到东南亚旅游的首选目的地。在旅游的同时找个专业医疗机构做个身体检查或手术在新加坡很常见。百汇医疗（中国）可以为有需要人士提供更为便捷高效的转诊服务。” IHH医疗集团（中国）执行总裁李治平表示。



上海百汇医院

中国新加坡相互免签也给上海的医疗旅游市场带来了契机。百汇医疗（中国）在上海拥有6家医疗机构。其中，百汇医疗上海新瑞医疗中心和上海百汇医院，2023年先后被中国非公立医疗机构协会授予“国际医疗旅游试点示范基地”称号。

目前，位于新虹桥国际医学园区内唯一的中外合资综合医院上海百汇医院已经投入运营。上海百汇医院作为国际高端私立旗舰医院，将引领上海国际医疗旅游领域更加积极地探索和创新，并携手IHH在新加坡和香港的优质医疗中心网络，借助靠近虹桥交通枢纽的优越地理位置以及集团的深厚经验和医疗佳绩，为客户提供更加安全、舒适、便捷的就医环境和一站式的优质医疗服务。

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