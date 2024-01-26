深圳2024年1月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月25日及26日，TÜV南德意志集团（以下简称”TÜV南德”）分别于深圳及广州成功举办了两场”消费类产品强制法规PSTI/RED网络安全合规研讨会”。英国《产品安全和电信基础设施法案2022》（以下简称”PSTI法案”）将于2024年4月29日起强制实施；欧盟无线电设备指令补充授权法案(EU) 2022/30（以下简称”RED网络安全授权法案”），也将于2025年8月1日开始实行。基于对网络安全法规和数据安全领域的深刻认识，TÜV南德旨在通过此次研讨会帮助企业更好地理解和应对法规变化，确保其产品符合最新的网络安全标准。

随着网络安全威胁日益严重，全球各国都在加强相关法规的制定和实施。这些法规通常包括网络安全标准、数据隐私保护、网络犯罪打击等方面的规定。因此，企业需要将网络安全视为一项持续的投资，并采取综合性、多层次的措施来应对挑战。而即将实施的PSTI法案和RED网络安全授权法案作为其中重要的网络安全法规，将对相关行业产生深远影响。

为帮助企业有效应对不断变化的法规要求，来自TÜV南德的网络安全专家邓映路女士和杨程先生分别分享了主题为”厂商如何应对PSTI法案的实施”以及”欧盟以及全球网络安全法规详解”的内容。邓映路女士强调，遵守PSTI法案的安全要求对于制造商、进口商和分销商而言是不可或缺的责任。她明确指出，违规企业可能面临高达1000万英镑或其全球营业额4%的罚款，这使得遵从法规成为企业的关键责任和重大挑战。对企业而言，投入足够的资源和技术来满足合规要求，将成为保障业务安全稳定发展的基石。

鉴于各国网络安全法规不尽相同，杨程先生建议企业采取全球视野。他指出，除了关注产品技术的更新和升级，企业更应制定全面的网络安全策略。而在这个充满挑战和机遇的时刻，TÜV南德能为企业提供先进的一站式网络安全解决方案，在助力企业规避潜在的网络安全风险的同时，保障消费者的隐私、数据安全，确保其在数字世界的安全可靠。

此次研讨会帮助参会企业深刻认识到PSTI法案和RED网络安全授权法案对于产品网络安全的重要性。在即将到来的强制实施日期前，企业通过该研讨会获得了更全面、深入的了解，使其能够更好地应对并确保产品符合最新的网络安全标准。TÜV南德一直致力于为企业提供专业的合规指导和支持，帮助其在不断变化的法规中保持敏感性，并采取切实可行的措施以确保其产品在市场上的竞争力和可靠性。随着PSTI法案和RED网络安全授权法案的逐步实施，未来TÜV南德将携手企业共同促进产品网络安全的提升，为消费者提供更加安全可靠的产品，促进数字经济的可持续发展。

TÜV南德成功举办消费类产品强制法规PSTI/RED网络安全合规研讨会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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