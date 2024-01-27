早安世界》謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃

謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃 台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基26日在澳網混雙決賽強拉尾盤，在化解對手1個冠軍點後連拿3分，以2比1逆轉擊退美國的柯拉芙琪珂與英國斯庫普斯基奪冠，成功抱回她生涯第1座大滿貫賽混雙冠軍，28日將再拚女雙金盃。謝淑薇是台灣奪得澳網混雙冠軍第一人，傑林斯基同樣也是波蘭第一人，他們在澳網開打前最後一刻決定合作卻打出驚奇，傑林斯基透露他能為波蘭寫紀錄，要感謝謝淑薇破除魔咒。（看完整報導） 去年12月景氣燈號續亮黃藍燈 國發會：經濟緩步復甦 國發會26日公布去年12月景氣燈號，連續第2個月亮出黃藍燈，且領先指標轉為上揚。國發會表示，台灣受惠於全球商品貿易量回升，以及AI、高速運算等新興科技擴展帶動，景氣走出谷底，不過今年全球經貿存在諸多不確定性，主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，均須密切留意。（看完整報導） 三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金 台灣護理人力長期面臨短缺窘境，根據衛福部數據，領證護理人員約31萬人，但統計至去年12月底執業人數19萬24人、約6成，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響患者就診權益，護理界疾呼訂定三班護病比並入法。衛生福利部26日公布各層級醫院新制標準，預計3月1日上路，且輪值夜班者每月可額外領6400元到2萬1000元獎金，回溯自1月開始發放。衛福部長薛瑞元表示，新制先從公告並獎勵開始，入法會晚一點。台灣社區醫院協會理事長朱益宏認為，地區醫院護病比最高、獎勵最低，可能加劇已嚴重的人力缺口。（看完整報導） LINE Pay登錄興櫃首日飆漲近2倍 躍升千金股 行動支付品牌LINE Pay 26日以每股348元登錄興櫃，蜜月行情一飛沖天，盤中觸及1030元，以登錄價348元計算，漲幅高達195.98%；至下午2時止，成交量約433張，零股交易熱絡。LINE Pay在台灣用戶超過1200萬，平均每2人就有1位用戶。法人分析，市場對新興支付概念科技，給予高度本益比期待，尤其LINE Pay掌握國內重要金流，用戶擁有很強的黏著度，算是國內市占最強平台。（看完整報導） 長榮機師若罷工機票團費可退嗎？勞資爭議旅客QA一次看 機師工會25日預告長榮機師春節和清明連假前後可能罷工，以爭取調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元、要求公司禁用違法外籍機師，雙方協商後，資方已同意落實提供外站免費早餐、優先考量員工健康福祉及留才久用、外站福利充足強化及檢討薪資結構。品保協會26日表示春節機位已滿，若機師春節罷工，旅行社將不知如何調整。中央社整理重點問答，帶你了解罷工日期何時確定、影響哪些航班與旅客該如何因應突發情況。（看完整報導） 週末合歡山可能下雪