華日：英國高管被中共祕密關押 外界不知情 【新唐人北京時間2024年01月27日訊】《華爾街日報》披露，一位在中國工作了40 年的英國高管，遭中共政府祕密關押判刑，但中英兩國均未公開提及。專家推測，可能有更多外國商人被關押在中國而不為公眾所知。 在中國工作了40 年的英國高管被判刑 《華爾街日報》1月26日報導，英國籍高管Ian J.Stones在中國商界廣為人知，他曾供職於通用汽車(General Motors)、輝瑞(Pfizer)等大型美國企業，後來又成立了名為Navisino Partners的諮詢公司。 2018年，Stones遭到中共政府祕密關押，從公眾視野中消失了，中共和英國政府都未公開提過此事。 根據企業記錄和知情人提供的資訊，Stones今年約70歲，15年前在北京成立了投資管理諮詢公司。企業註冊資料庫天眼查顯示，該公司2021年已在中國註銷。 Stones在世界大型企業研究會(Conference Board)網站上的簡歷顯示，他曾擔任過這家總部設在紐約的商業研究公司在中國的高級顧問，同中共國家統計局和中共央行等中共政府部門有過密切關係。 報導說，Stones被中共悄無聲息地關押，這凸顯外籍人士在華經商的風險。 中共外交部25日發布聲明稱，Stones因非法向海外出售情報被判刑五年，他不認罪並提起上訴，但在去年9月被駁回。 聲明稱，中共法院是「依法」對Stones案作出判決，並安排英方探視和出席宣判。聲明還說，外國企業和個人只要在中國「守法」就不用擔心。 但Stones的女兒Laura Stones告訴《華日》，她父親經歷了一場閉門審判，英國使館人員和家人都不準出席。 她還說，使館人員和一名家屬只被批准出席了一次聽證會，之後他們被禁止查看任何與父親案件有關的法律文件。