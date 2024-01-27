中国“边控”名单可能达数万人 男女老少皆成“国家囚徒”

中共党首习近平被指强行连任一年多以来，为应对国内外重重危机和挑战，维护政权安全和权贵阶层利益，在严酷清洗、镇压党内外反对力量的同时，显然也加强了泛政治化的边境控制，上“黑名单”者被以危害国家安全利益为由限制出境，连家人也受株连。有海外人权活动人士近日指控称，其刚读完小学的女儿和年近7旬的母亲都上了禁止出境黑名单，成了“国家囚徒”。 批评者指出，中共当局对政治敏感人物、持不同政见者、维权人士实施边控、限制出入境和扣押亲属作为人质、以亲情要挟、蓄意报复的案例屡见不鲜，近年来成为常态。 老少“软肋”皆遭边控 在荷兰的中国人权民主活动人士林生亮遭遇了至少两次家属被当作“软肋”实施边控的经历。一是去年7月他12岁的小女儿出国探亲在机场边检被拦截；二是在深圳开便利店铺的母亲郭雪芹办理港澳通行证不久前遭拒。 这位在社交平台上几乎天天发布“恶人榜”个人信息及其丑行资讯的海外活动人士近日对美国之音披露，针对他在海外社交平台X(原名推特）上发布“恶人榜”信息的活动及其产生的强大震慑作用，广东省和深圳市的国保以及辖区公安有4、5个人未预先打招呼就在圣诞节当天登门找其亲属谈话，以三至五年内解除家属的边控为条件，要求规劝林生亮停止发布上“恶人榜”的官员资料。 据林生亮在X平台发布的他母亲和国保的部分谈话内容，郭雪芹当时并没有同意规劝在荷兰的儿子停止发布恶人榜那些不足为外人道的信息，仅表示如果撤销对家属的边控，可以居间协调。郭女士质问道，“你们保障官员的权利，为什么我们就没有权利？还禁止小孩与父亲团聚？” 林生亮说：“（国保）让我妈劝我，还要叫我回国，让我不要再发，不要发这些信息，就是官员的隐私。我妈就跟他讲了，‘你官员有隐私，那我们的权利呢？我们都没有隐私，对吧？我们的权利呢？又把我们孩子边控，这个是不是搞连坐？’那次他（国保）说，我持续发布这个后果很严重。我们（给女儿）买的票是7月30号在香港坐飞机到荷兰，7月25日出境时被拦了。” 林生亮：恶人榜显威力 45岁的林生亮原为深圳市永利兴科技有限公司经理，深圳市某企业财务人员。他活跃于网络以及线下各种社会维权活动，2017年5月至2020年中曾经两次因言获罪，被秘密判刑监禁，在狱中遭酷刑虐待。 在荷兰的林生亮是恶人榜信息征集中心召集人。他不定期在互联网社交平台上发布的作恶官员个人信息得到广泛传播，与在美国的人权活动家陈光诚主持的性质相似的“恶人榜”专栏遥相呼应。 林生亮表示，已上网公布的资料除了有关官员或恶人的身份、手机号及作恶事实外，还时常有选择地涉及上榜者的房产、子女乃至婚外性伴侣幽会开房记录等所谓“软肋”信息，有可能导致贪官裸官丢“乌纱帽”，或家庭内讧，令为非作歹官员心存畏惧，有所忌惮，在地方官场产生了威慑力。 逃离“大监狱” 2021年8月26日，受到地方当局重点监控的林生亮伺机携大女儿一起驱车前往杭州，从萧山国际机场离开中国，辗转到达阿姆斯特丹，后获荷兰政府的政治庇护。 林生亮表示，由于他出狱后敢于利用中国法律继续坚持抗争，一方面让负责监控他的国保感到棘手；一方面也赢得了他们的尊重，这使他有机会得以逃离中国“大监狱”。 他说：“跟其他政治犯（比较），我相对来说得到了更多的自由的空间。他（国保）是催着我走啊，他见到我就催我走。他说，‘你看，你在这里我们也烦，你走了我也少点麻烦。’每见一次都叫我走。我也不相信我能走，没人相信我可以走。我最少也是深圳市重点监控对象。我就抱着试一试，跑到那个杭州萧山国际机场，坐飞机走了。我全程做了安全防范，找了一个隐蔽地方上车，出门时用垃圾袋把行李带出来，因为我楼下装监控嘛。我用好些个垃圾袋，蚂蚁搬家一样，只有十天时间。就这样，后来就开始，我、一个朋友、我女儿，一共三个人，这样送到萧山机场走的。选择星期五晚上（开车）走了1000多公里，到那边去。” 谈到12岁的小女儿去年7月在出国关卡被拦下，林生亮说，去年12月29日，中国人大法工委明确规定，“违法犯罪行为人罪责自担，不能株连祸及于他人。”他表示，他在互联网发布的信息并不违法，目的是让贪官恶吏惧怕恶行劣迹曝光而有所忌惮、收敛，效果良好，在中共官场上威慑力很大，不是有罪而是有功，即使他本人有罪，也不该让孩子担责，所以广东深圳当局拦截家属或拒绝受理港澳通行证申请明显违反了中共自己的法律。 限制出境日益泛滥 林生亮陈述的小女儿和老母亲的遭遇看来只是受到边控的庞大黑名单中的冰山一角。 有观察人士指，中国当局以“国家安全”为由列入边控名单上的人多达数万，其中具有较高知名度者包括：人权捍卫者郭飞雄、唐吉田、江天勇、王宇、李和平、媒体人高瑜、原清华大学法学教授许章润、清华大学退休教授郭于华、中央民族大学退休教授赵士林（美国永久居民）、公民记者陈秋实、独立导演郭珍明、原上海季风书园店主于淼的妻子谢芳（2023年5月解除边控）以及河北人权活动人士孙愿平等。该名单上知名人士中又增加了自称“国家囚徒”的《往事并不如烟》一书作者的章怡和。 2023年6月8日，章怡和在海外社交媒体脸书（Facebook）发文说：“从昨天开始，宣布为国家囚徒，不得跨出国门一步”。