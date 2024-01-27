专访文贯中：毛泽东表弟文强的人生劫难

他是毛泽东的表弟、蒋经国的“太傅”、军统局长戴笠赏识的红人、林彪的同学、由周恩来介绍入党、参加过北伐战争和南昌起义、后加入国民党投身抗日、官至中将最终在国共内战中被俘，做为“战犯”关押改造26年。他就是文天祥的后代文强。美国三一学院经济系荣休教授文贯中对美国之音《纵深视角》讲述了父亲文强在国共之间将近一世纪的跌宕人生，以及父亲的传奇背景如何影响了他的一生和他对中共的认识。 毛泽东的表弟 文强是中国南宋民族英雄文天祥的第23代孙，出生于湖南长沙的一个书香官宦之家，他的父亲早年到日本留学，和孙中山、黄兴相知，还是蔡锷的秘书长。而文强本人的背景则更有传奇色彩。 文贯中说：“毛泽东的父亲后来娶了一个太太姓文，叫文七妹。据我父亲讲，这个我都没有考核过，就是没有出五福的这么一个亲戚关系，也就是说毛泽东的母亲其实是我祖父的一个堂妹。” 上个世纪二十年代，有志青年、爱国人士云集长沙。文强在长沙市上学，就认识了毛泽东的弟弟毛泽覃，成为好友。文强也经常会见到毛泽覃的哥哥毛泽东，尊称他为毛老师。有一天毛泽覃说，你以后你不要再叫我大哥什么老师了，你应该叫大哥，他就把这一层关系讲告诉了文强，所以文强就依照习俗，称毛泽东为大哥。 多年以后在北京，一次文强跟毛泽东女儿李讷吃饭，文贯中也去了。席间有记者说，现在全国各地都在推毛家菜，很多人靠毛家菜发财了，李大姐，你现在生活困难，为什么不向这些饭店要红包呢？大家都笑了，李讷说，我才不会去断人家的财路呢。李讷私下对文贯中说，老爷子一辈子也没好好为人民带来什么，他死后还有一个毛家菜，可以帮大家谋福利，我何苦呢！” 文贯中说：“后来父亲被俘以后，我估计他会想到这层关系，所以在监狱里面大概都不停地说，以为他说了这个关系以后，总有人会报告上去，毛泽东会念旧情嘛，就把他放了，或者从轻发落什么的。结果没有，他后来变成那个最后一批释放出来的人，所以这一层关系我觉得说对我们的成长其实是没有丝毫关系的。” 与林彪打架 文强年轻时接受乌托邦思想，1925年考入黄埔军校后，在周恩来介绍下加入了共产党。 在黄埔军校，文强和林彪都是四期学生，又是同一个寝室。一天晚上熄灯后，林彪把枪拿出来玩，不当心扣下扳机，子弹直穿上铺同学的枕头，万幸的是那个同学那一刻正好外出小便去了，没出人命。枪声引起这个整个寝室的骚动，值班的军官也过来了，就问班长文强怎么回事，文强如实说了，结果林彪受到处罚。事后林彪责怪文强，两个人年轻气盛，血气方刚，为此打了一架。 心寒而脱党 二十世纪二十年代，文强跟随国民革命军参加了北伐战争，然后又亲历了周恩来、贺龙领导的南昌起义，南昌起义失败后，一路逃到海陆丰，又偷渡到香港，然后辗转地回到老家。但是在老家以后，文强还是信仰共产主义，所以就又回到四川。 中共推行“立三路线”，在四川深山老林里进行各种暴动，文强策划和参与了很多暴动。 文贯中说：“其实到后来混不下去了，跟土匪流氓什么就混在一块，当然了他们自己说我们不是土匪，我们不是流氓，我们只是借助于他们那个力量，我们要东山再起，但实际上后来过的就是土匪的日子呀。” 打土豪、分田地的暴力行为根本就一事无成，最后文强本人也被地方军阀刘湘的军队逮捕，后来在中共党组织的营救下回到秘密据点。当时省委书记罗世文要对文强进行纪律处罚，留党察看一年，说他在与监狱里面跟人打交道过程当中，已经泄露了党的机密。文强感到很伤心，觉得都是同志，死里逃生，结果却被怀疑是叛徒。 文贯中说：“内部杀来杀去，从井冈山的AB团到其它地方的清除异己。我父亲你想又是官僚，又是地主出身，然后又是个外省人，然后又被抓过，现在出来了，就知道不对了，最后他跟他的第一个太太就连夜逃走，总算是捡了一条命。” 可是文强不死心，31年到32年那段时间，又到上海去找周恩来，要把问题说清楚，结果没找到。在这过程当中，文强对中共越来越激进的路线感到失望，对党内残酷斗争感到心寒，共产主义热情慢慢退消，就自动地脱党了。 投身抗日 文强于是回到长沙老家去办报。当时日本开始加紧蝉食中国， 33年又在东北成立满洲国，一路上就开始向华北进军。文强在办报的过程中骂蒋介石和长沙当局不抗日。