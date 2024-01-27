野望•生长｜ARTnews中文版艺术盛典暨创刊晚宴于成都盛大举行

成都2024年1月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月25日，备受瞩目的《ARTnews》中文版艺术盛典暨创刊晚宴，于中国最具艺术活力城市——成都盛大举行。

主办方将”野望•生长”设为本次传播命题，野望，是对无限可能的追求与探索；生长，是对生命力量的讴歌与礼赞。秦海璐、刘奕君、聂远、刘宇、弦子、李梦、莫西子诗、刘迦、那尔那茜等多位明星嘉宾与丁乙、方力钧 、林天苗 、王功新、谭平、岳敏君、费俊、张子康、马清运等众多国内知名艺术家、策展人、收藏家及各界精英齐聚一堂，共襄中国创刊盛典的”艺术之夜”。

《ARTnews》中文版x祠堂街艺术社区

“野望•生长艺术展”正式揭幕

《ARTnews》中文版携手祠堂街艺术社区联袂打造”野望•生长艺术展”，众多嘉宾莅临”野望•生长艺术展”开幕式活动，成都市青羊区商务局局长韩潇女士带来致辞演讲。《ARTnews》中文版出版人Vicky 殷春颖、成都市星光华影文化传媒有限公司执行董事谢妮、北京电影学院副校长、教授、博士生导师俞剑红、北京电影学院教授、博士生导师于丽、格瑞斯艺术酒店yihouse艺术空间创始人张澳一同上台剪彩，宣告「《ARTnews》中文版x 祠堂街艺术社区 野望•生长艺术展」正式开幕！

开幕仪式中，《ARTnews》中文版与祠堂街还进行了授牌仪式，共同助力艺术的推进，促进不同艺术家之间的创意碰撞与交流。”野望生长——陈彧君、曲丰国艺术作品展”，1月25日-2月18日于祠堂街艺术社区举办，陈彧君和曲丰国两位艺术家，呈现了对于”生长”这一主题的不同理解与探索。

此外，在祠堂街艺术社区还开设了甲辰龙年艺术家作品展，由满开慧、向庆华、程玺橦三位艺术家共同呈现，将中国传统文化与新时代表达融合，与艺术碰撞出最相得益彰之举。

星光汇聚成都时尚文化艺术之夜

此次盛典以艺术家费俊的多媒体艺术作品《生命花园》开场，引领来宾们走进奇妙的艺术世界。春生、夏长、秋野、冬望四个篇章如同四季轮回徐徐展开，被称为”国风少年”的刘宇带来了舞蹈表演《潮生》，将中国古典舞蹈的魅力散发得淋漓尽致。

歌手、演员弦子以及莫西子诗和他的乐队分别带来歌曲《沿海地带》和《不要怕》，为时尚艺术之夜传递如天赐般的自然之声。与此同时，代表巴蜀文化的”四川清音”与被列入国家级非物质文化遗产的川剧变脸，也让人们感受到艺术的无限魅力。

《ARTnews》中文版重要战略揭晓

盛典当晚，《ARTnews》中文版出版人Vicky殷春颖女士带来《ARTnews》中文版2024年一系列重磅战略分享：包括大型艺术策展和重要艺术事件的参与报道、推动和资助重要的艺术创作项目；在创刊一周年之际，还将评选和推出最具价值和贡献的艺术榜单。本次活动现场同时公布了第一批《ARTnews》中文版顾问组委会名单，并授予证书。

《ARTnews》中文版亦将与各方合作，包括创建线下展示空间和实践空间，作为艺术与科技融合的创作和研发中心，将在北京落成。《ARTnews》中文版将携手北京国际电影节开辟国内首个关注商业艺术电影短片发展的电影展「艺镜到底•电影单元」。

特别鸣谢

首席合作伙伴：祠堂街艺术社区

特邀合作伙伴：国窖1573，将经典艺术名作与活态浓香珍酿创新融合，坚持品质与文化创新。

感谢唐品儒鱼子酱、高端天然饮用水品牌VOSS、龙亭酒庄、成都海湾酒店对本次活动的大力支持；感谢首席合作媒体平台抖音；感谢战略合作媒体平台微博时尚、微博人文艺术。

传播最美的艺术，构建最好的生活，《ARTnews》中文版期待与大家不断在野望中生长，持续探索艺术蓬勃的生命力。

关于《ARTnews》中文版

《ARTnews》创刊于1902年，是世界上历史最悠久、知名度最高的艺术刊物。其读者群体覆盖了全球最顶尖的艺术家、收藏家、艺术买手、历史学家、博物馆馆长、策展人、鉴赏家以及一众艺术爱好者。2023年8月2日，精品传媒集团旗下精美(北京)科技有限公司宣布与世界著名出版集团Penske签署协议，将旗下超过120年历史的艺术类垂直媒体——《ARTnews》引进中国，由玩家惠杂志社所在的中国国际文化交流中心主管，国际文化出版公司主办。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com