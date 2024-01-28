海外華人回大陸探親 遭中共警察百般凌辱 【新唐人北京時間2024年01月28日訊】 近日，一位海外華人回大陸探望其母親，遭到當地派出所警察百般凌辱，威逼簽字和按手印，這位華人把自己經歷寫出來發到網絡，在海外X平台和大陸微博網絡，引發熱議。 1月26日，微博網友「簡直旅途」發帖稱，網名「Hanyan」的海外華人網友寫的記錄她和丈夫回國探望90歲老母的遭遇長文，「看的我都驚了，不得不搬過來震驚大家」。 文中稱，近期回中國大陸探望90歲的老母親，主動找公安機關報備，此後多日就飽受凌辱，惡夢連連。 她回其母親家後，第二天尋找派出所，先到分管的縣橋派出所，被告知已撤銷，打聽著到了逍遙津派出所，登了記，報告了行程，出示了護照，還有各種小票、機票、高鐵票，留下了居住地址和家人聯繫電話。 她說，此後她和丈夫多天被叫到公安機關，原因是說登記的時間已經超過了到家的24小時。文中說，她和丈夫分開被單獨帶到一個無縫鐵門裡面，在「深深走廊盡頭的小屋內」被搜身、被命令脫衣、拖鞋、摘下手上帶的手錶等物、掏出口袋裡的東西，然後，被警察掏摸脖子、摸捏褲腰、拍打全身，檢查鞋子，還被命令轉來轉去，警察用手持機前後左右掃她全身，兩天被逼站在標有尺碼的黑牆前，對著相機輪番轉身，照正面像、側面像。 然後，他們被帶到另一小屋，坐在帶有手銬和腳鐐的審問椅上受審，審問後要求他們簽字，內容是「入境後未到公安機關報備，被公安機關發現後，傳訊至公安機關」，被她拒絕。此後，不是被叫到派出所就是被要求不斷的給警察打電話，護照被多次拿走，複印，多次被要求按紅色的手印。 長文說，入境後十天，他們又被叫到公安機關簽字，這次是「合肥市公安局廬陽分局行政處罰決定書」，稱他們是「違法行為人」，因為查明他們沒有按照規定到當地派出所進行居住報備，抗議沒用，只好籤字、按手印。 網友評論說，「唉，看來免簽也沒人來旅遊。」「來幹啥啊，旅遊簽證不能在銀行開卡，住酒店也有限制，民宿不允許接待外國人。這體驗感誰回來啊。」「薛定諤的貓。你不報備可能有人惡意舉報，你得喝一壺。你按規定報備了，有關部門小題大做，你也得喝一壺。總之這樣的大環境裡規則混亂，什麼都不可預測，死活不由你。」 IP地址顯示為瑞士的網友稱，「今年夏天回家去派出所報備，呵呵，先去派出所發現社區要出證明，又去社區結果社區不清楚要出啥證明······下午又去社區等他們搞清，拿了證明又去派出所······來回花了一天的時間······」 還有網友分享，「去年表妹（申根永居）的兒子回來看外婆（外籍）也是沒有按時去······ jc（警察）說帶著外婆的戶口本來登記OK。」 早在2016年7月1日，大陸《南寧晚報》發文《外籍華人留宿中國 須24小時內報備否則被罰款拘留》稱 ，外籍華人留宿中國，須24小時內向公安機關辦理臨時住宿登記。外國人非法居留情節嚴重的，將處以總額不超過1萬元的罰款，或者處15日以下的拘留。 根據中共《出境入境管理法》第39條，「市民在自己家中留宿外國人，應當在外國人入住後24小時內由外國人或留宿人，持外國人護照、留宿人戶口本等材料到居住地公安派出所辦理外國人住宿登記手續。未按規定辦理登記的予以警告，可併處2000元以下罰款。」 （責任編輯：李酈） 本文網址: