熱傳網文諷中共：折騰來折騰去 8年幹砸8件事 【新唐人北京時間2024年01月28日訊】四年前的一篇網文最近再被熱傳，與目前中共治下越來越蕭條衰敗的中國社會景象遙相呼應，集中反映了各界對習近平固守共產黨專制統治的厭惡與否定。 2020年是習近平出任中共最高領導人的第八年。當時一篇網文粗略總結其「折騰來折騰去 8年幹砸8件事」。 第一件事：所謂千年大計的雄安新區變成了爛尾區，投入的萬億資金都打水漂了。 第二件事：搞亞投行，要跟亞發行，甚至國際貨幣基金組織和世界銀行平起平坐。結果呢？毫無作用。 第三件事：「一帶一路」被中共大書特書為所謂的偉大戰略計劃，結果呢？亞歐非美幾大洲所涉國家紛紛出問題。馬來西亞東海岸高鐵不行了；巴鐵的中巴走廊也快要破局了；斯里蘭卡的吉達港被騙租99年，現在人家不幹了，難以善後；贊比亞殺華人 結果民眾還支持，整個非洲反中反共的聲音是全世界最大的，放出去的幾千億美元的資金幾乎沒希望收回來了；花了200億歐元買來的「一帶一路」歐洲的橋頭堡，意大利跟著中共幹下去的可能性越來越小；南美的巴西是中共在拉美最大的合作伙伴，但因為中共的一個霸道舉動，全巴西民眾把「台灣萬歲」搞成了排名第一的標簽，台灣在巴西的曝光度從來都沒有如此高過！花巨資在南太平洋從中華民國搶了幾個小小的島國，結果引來美國和澳洲下狠手對付。 第四件事：香港，好好的一個國際金融中心，搞成了現在這個樣子。改革開放40年，多少的資金與技術通過香港這一渠道進入中國，可以說沒有香港就沒有現在的大陸經濟繁榮。香港的股市為國企民企融了多少資？在貿易上給中國帶來怎樣的便利？一個安全繁榮穩定的香港，非得搞什麼「引渡條例」搞到亂成一團，然後為了收拾亂局再搞出一個《國安法》，把香港推到更亂的地步。 第五件事：台海關系，搞成了這個樣子。不是中共，民進黨蔡英文很難連任。更可笑的是，居然還讓蔡英文搞了個前無古人的800多萬高票當選。北京成了蔡英文的超級助選員。 第六件事：最嚴重的是，跟美國的關係搞成了比中美建交之前還要差。鄧小平求著卡特總統為中國培養一些學生，現在搞成了理工科學生被美國趕回國的地步，真的是太無語了。多少代領導人當孫子、忍辱負重、韜光養晦搞起來的中美關係，現在一夕之間破壞殆盡。 第七件事：死乞白賴花巨資買來的跟俄羅斯的關係，你遇到困難時，普京睬你嗎？普京的答案是「坐山觀虎鬥」。 第八件事：把國家的經濟搞到了現在快要崩盤的地步。 如今已是2024年，距離2020年已經又過了四年。這四年中發生了更大的折騰，重手打擊私營企業；嚴厲的動態清零，甚至逼出白紙革命。習近平治下的中共政權使得中國經濟出現全面凋零景象。 日前一篇名為《北京從來沒有像現在這麼蕭條過》的網文引起廣大共鳴。文章說，北京的經濟曾經很強。互聯網科技業在海淀，現在不行了；金融區在西城，強監管下這個領域已經死了；教育行業也集中在海淀，現在據說是最慘的行業；影視、音樂、藝術、傳媒等文化行業聚集在朝陽，現在就只剩半口氣；外資區域也在朝陽，以前也是很強的，但外資這些年的情況大家也知道；最後一個隱形的是旅游，現在大家不愛來北京了。文章指出，這些真正養活了一大批普通北京市民的工作機會，科技、教育、金融、文化、外資、旅游行業都不行了。 有網民跟帖反映各地蕭條景象。Boston Boy：「我去年去中國出差兩次，去了三個城市：深圳、上海和北京。上海是意想不到的簫條，最次的是深圳。北京和上海的國際機場都慘不忍睹，很多商鋪免稅店都關著門，就連貴賓休息室都只開一個。」 Kohler C：「我10月底回了一趟北京，蕭條衰敗嚇到我了。我在長安街秀水街對面的永安里中街居住十幾年，這次回京，特地去中街打卡，發現整個永安里中街沒有人了，街道開了二十多年的普客隆超市、米店、水果店、發廊、菜檔、香河肉餅，全部倒閉。曾經輝煌的李嘉誠王府井東方新天地，變成雜貨鋪了······」