当“35岁魔咒”遇上经济不景气，中国中年人的就业困境

星期天（1月28日），一段北京38岁男子被裁员后，面对孩子的支出和房租的压力，瞒着家人偷偷送外卖后被妻子发现的视频走红网络。视频中，妻子发现丈夫被裁后偷偷送外卖崩溃痛哭……视频里的男子还诉说了找工作的困难–“（人家）要35以下的，我38岁……不好找啊。” 虽然网上有人质疑视频是摆拍，但更多的人认为这段视频反映了经济持续下行中，中国中年人面临的真实困境。还有人说，现实生活中有比这更糟糕的。 当所有人都在关注中国高居不下的年轻人的失业率时，中国的中年人，虽然根据官方的数据，他们的失业率与青年人相比要低得多，但他们的情况同样的艰难，甚至更糟。面临“上有老，下有小”的生活压力，他们不能像年轻人那样选择“躺平”或是“啃老”，除此之外，他们还要遭遇职场的“35岁门槛”的歧视。 偷偷送外卖、开网约车和假装上班 从事互联网投资的张田（化名）平时都用网约车上下班，也经常点外卖，从去年五六月开始，他观察到不少网约车司机和外卖送餐员都是中年人。也是在同一时间，在广州和上海等地工作时，他常常看到图书馆等公共场所里坐满了愁眉苦脸的中年人，“他们刷着手机上的boss招聘，在找工作。” 去年，“星巴克”被失业的中年男女占满成为中国的热点话题，但张田观察到“星巴克”其实并没有这么多失业的人，更便宜的咖啡店、或是不要钱的图书馆人更多。“图书馆的人非常多，‘瑞幸’这种便宜咖啡店的人多，‘星巴克’的人不多。中国‘星巴克’很贵，起步40块钱，还很难坐一天。我还见到更夸张的，35、40岁的中年人，为了省钱就是吃馒头。”他和这些人聊天的时候了解到，他们不敢和家人说，怕家人担心失去了收入来源，所以每天还是照往常那样出门“上班”。 中国的互联网上把这种行为称为“假装上班”。知乎上曾有个超过500万浏览量的提问：“明明失业了却还要瞒着家人天天装作上班的样子，是一种什么体验？”该问题在被媒体报道后已经消失，不过这群人不但没有消失，反而有愈发壮大的现象。他们要瞒着家人不让他们担心，尤其是家里年迈的父母和年幼的孩子，也不愿意让亲戚朋友知道自己失业之后看不起自己。 “35岁门槛”或“35岁魔咒”和接受更苛刻的条件 35岁在别的国家可能还被视为青年，最年富力强的一个群体，但在中国他们却要遭受“35岁门槛”或“35岁魔咒”的歧视。这两个词是近几年来在中国广受关注的职场话题，指的是35岁之后的求职者在劳动力市场缺乏竞争力，很难找到心仪的工作。 网络上流传的“35岁魔咒”，让快35岁的谢灵（化名）对未来更是充满迷茫和惶恐。谢灵现在深圳一家互联网公司工作，他告诉记者自己每天都面临着很大的压力。“如果被（这家公司）淘汰了，找新工作也比不过20多岁的，卷不过人家。”他告诉记者。 谢灵拥有硕士学位，但因为不是211、985这类重点大学，他一方面觉得在公司里晋升无望，另一方面又担心被新来的同事淘汰。谢灵自嘲说，因担心被炒掉，现在有意无意会“拍老板马屁”，也会尽量去争取一些长期的项目，希望能保住自己的工作。 谢灵目前月收入八、九千人民币，上有四位老人要照顾，下有刚出生不久的孩子。他告诉记者，自己已经好久没喝过“喜茶”，也好久没点过外卖了。“中午大多就是吃粥，泡方便面，吃十块钱炒粉这样。”他说。 今年27岁的王子乔（化名）是上海一家国企的研发人员。今年年初，王子乔所在的研发部门被整体裁撤，厂方给了他们两个方案，选择了拿钱走人，或是内部转岗。没有家庭负累的他选择了前者，但是，他的一些同事只能选择第二种方案。王子乔担心他留下来的同事“可能不得不接受条件更为苛刻的合同”。“他们三十多岁，上有老、下有小。家庭和孩子是他们的软肋，再低价、再苛刻的合同，他们也必须签。”王子乔说。 尽管中国生育率下跌，但是对于中国目前的劳动力市场来说，每年依然有大约1000万大学生加入劳动力大军。中国官方媒体新华社报道，中国2024年的大学应届毕业生人数将达创纪录的1179万人。另外，中国政府推出促进应届毕业生就业的补贴政策–即政府通过财政资金给予雇主一定的经济支持，鼓励用人单位选择大学毕业生–也会让雇主青睐职场的“新鲜血液”。 中国招聘网站智联招聘去年五月发布的《2023年一季度人才市场热点快报》显示，根据调研，85%白领认为存在“35岁门槛”，其中，46.8%认为过了35岁的确很难找工作。 这份调查还说，互联网、金融、文化行业的职场人更加担忧“35岁门槛”；52.9%的IT、通信、电子、互联网受访职场人认为存在“35岁门槛”，认为“过了35岁很难找工作”，占比高于其他行业。紧随其后的是金融业、文化、传媒、娱乐、体育行业。 因为业务关系，从事互联网投资的张田（化名）和阿里巴巴等互联网大厂的工程师经常有合作，他注意到有些年纪超过35岁的工程师就被淘汰了。他说, 35岁确是个门槛，少数人在跨过这个门槛之后能够获得晋升，但许多人在这个门槛前失去了工作机会。 他告诉记者，资方在考虑裁掉谁的时候，年轻人比中年人更有留下来的优势。“因为他们年纪更轻，更能加班，更容易被掌控，再加上现在青年失业率偏高，年轻人对于工资的期待普遍没有那么高。”相反，他说，在大厂工作了颇长时间的中年人，薪资也在不断的加薪和晋升中变得很可观，裁掉他们更能够为公司节省开支。 年轻人的体力也会是雇主们考虑的因素。中国的这些互联网大厂早年以工作强度大，“九九六”，“零零七”闻名，入职的员工也必须要付出相当的体力和精力。有人担心，中年人无法负担这样的工作强度。今年1月，中国国家统计局的数据显示，去年12月，中国企业就业人员每周平均工作49小时，已经严重超过了中国《劳动法》规定的“平均每周工作时间不超过44个小时”。