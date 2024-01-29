中国再称留学生入境美国时被“无端滋扰、盘查、遣返”

中国再次指责美国边境执法人员对入境的中国留学生进行“无端滋扰、盘查、遣返”，并向美方提出“严正交涉”。 中国驻美国大使馆星期一（2024年1月29日）发表“重要通知”，称近期多名中国留学生在美国首都华盛顿郊外的杜勒斯国际机场入境时，被美方人员“无端盘查、滋扰、并被注销签证遣返回国。” 通知称，这些留学生受到长时间询问，所携带电子设备被检查，有人甚至被限制人身自由长达10余小时，被禁止与外界联系。 中国大使馆称已经就事件向美方提出“严正交涉”，并“强烈敦促美方停止错误做法，将两国元首关于支持中美人文交流、鼓励扩大留学生规模的共识落到实处。” 通知还提醒来美留学人员谨慎选择从杜勒斯国际机场入境美国。 今年1月初，中国外交部发言人汪文斌说，“美国自诩开放包容和学术自由，却错误制定并颁布实施第10043号行政令，滥用国家安全概念，将学术研究政治化、武器化，一再对中国赴美学生实施盘查、滋扰、遣返。” 第10043号总统公告是时任美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)2020年5月签署的总统公告，禁止与中国军民融合战略有关的学生和研究人员获得在美国大学学习的签证。 公告称，北京利用一些中国学生（主要是研究生和博士后）“作为非传统的知识产权收集者”。 公告还说：“在本科以上水平学习或做研究的中华人民共和国学生或研究人员，如果现在或曾经与解放军有任何关联，则面临着被中国利用或拉拢的风险，特别值得关注。 ” 不过，美国10043号总统公告并未导致留美中国学生人数大幅下降。 2022财年，美国向中国学生和学者发放了超过15.5万份签证，2023财年发放了近29万份签证。中国学生连续13年成为美国最大的国际学生群体，显示绝大多数获发签证的中国学生都能顺利进入美国。 目前中国学生的签证申请在中国各地的美国领事馆的等待时间从3天到8天不等。 美国国务院一名官员上个月在给美国之音的一封电子邮件中说，美国政府“致力于为前往美国的合法旅行提供便利，同时维护高水平国家安全标准”。