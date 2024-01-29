2024包包更大了！10＋款精品大包推薦，LV皮革購物袋、Loewe大托特包都好燒

2024年，不是大包，時髦精可是不背的！小廢包的熱潮消退了嗎？本篇一次帶大家看看今年的精品大包趨勢。 by edie lin – 2024/01/30 更新 Photo／launchmetrics 在2023下半年大家應該就可以感受到，小廢包的熱度似乎開始退潮，從2024年春夏就可以看到包括Louis Vuitton、Bottega Veneta、Balenciaga等精品大牌都不約而同的推出了「XXL大包款」，時髦的你們快跟著本篇一起跟上這股大包熱潮！ Louis Vuitton 萬眾注目的菲董（Pharrell Williams）首場大秀上也是大包雲集，LV的大尺寸品牌紙袋也換上皮革設計登場，長賣款的Speedy除了換上鮮豔的撞色棋盤格之外，大尺寸包款也是大秀上的重要亮點，就連設計師菲董本人也身體力行的提著他的千萬級Speedy頻頻現身各地。 延伸閱讀 Balenciaga 邪典精品Balenciaga從2023秋冬到2024春夏的系列中，也是為大家送上了一系列的新款大包，一樣帶著前衛的不羈風格，鬆軟的包身展現出專屬於大尺寸包款的瀟灑。 Bottega Veneta