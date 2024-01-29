周曉輝：傳習患胰腺癌 是真是假？ 最近一週大陸再度密集出現災禍，其中大多是火災。1月25日凌晨，位於福建福州的省彩印廠起火，火光沖天，濃煙滾滾，七八個店鋪被波及。24日，江西新余樓房火災致39人遇難。23日，山東濟南酒店火災致4人遇難。22日，雲南山體滑坡，致34人遇難10人失聯。20日晚，山東菏澤一廢棄糧庫發生爆炸，目前新聞仍然停留在「傷亡情況核實中」。同日，常州工廠粉塵爆炸，8人遇難。1月19日，河南方城縣學生宿舍火災，13名小學生遇難。 筆者早年聽說，曾有一位民間術士給中共黨魁習近平算過命，說他上台後犯火。如果仔細注意，習近平上台後，各地火災的確就從來沒有斷絕過。官方數據稱，2023年上半年全國火情就超3千起。2024年剛剛進入一月，天災人禍就未斷絕，如今更是短短一週內就發生這麼多火災，難道與黨魁沒有關聯？ 讓習火上澆油的是，在內外交困、災禍頻傳之際，海外又傳出了習罹患胰腺癌的消息。1月25日，海外社交媒體X帳號@IngWeilai貼文說：網傳習近平可能得了胰腺癌，不能確定真假。重點可以關注習近平多久不現身。如果真的是胰腺癌，神仙來了都沒救，也就半年到一年的命。 貼文所配的一張圖片就是其信息來源，圖片內容說的是一名ID為「北京護士」的人稱一位比較靠譜的好友告訴他習在檢查中，發現了胰腺癌。而傳習患癌的一個佐證是：習在1月17日參加張克輝的遺體告別式上，面容憔悴，身形較以往消瘦。 胰腺癌被認為是癌中之王，一旦發現就是晚期，而且一直會有劇烈疼痛，治療效果不好。中共前政治局常委、江澤民的馬仔黃菊就於2006年死於胰腺癌，死前被胰腺癌折磨的死去活來。去年中共疾控中心的首席專家吳尊友亦死於胰腺癌。公開報導指，2022年夏天，在癌症轉移到肺部後，吳尊友動了第二次手術，體重從135斤迅速下降到80斤。 簡言之，如果習真的得了胰腺癌，即便可以隨時打一針要上百萬的進口藥，可以得到最好的治療，但卻只是延長生命而已。問題是，習是否得了胰腺癌。 網上曾有一篇標題為《國家領導人長壽祕訣和退休後待遇》的綜述文章，文章開篇就以中央軍委原副主席張震去世時享年101歲為例，認為張震之所以活到100多歲，決不是因為他有什麼養生祕訣，養生祕訣之於常人是不管用的。張震真正的「養生」法寶是他的高官身分，黨和人民「不惜任何代價」把他養著，他不長壽還不行。 以此推之，作為中共黨魁的習身邊自然有著國內最強的保健團隊，保健醫24小時守候在身邊，而且時時會關注他的身體各項指標，包括血壓、體重，以及各種細微的變化，並給出解決方案。如果出了問題，他們都需要承擔責任的。 那麼，半個月以來習的身體究竟如何？以下是習的幾次公開露面活動： 1月26日，習向中法建交60周年招待會發表視頻致辭。 1月24日下午，習舉行歡迎儀式並與烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫舉行會談。同日，習亦與安提瓜和巴布達總理布朗會晤。 1月17日，習參加張克輝的遺體告別式。 1月16日，習在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班上講話。 1月10日下午，習會見馬爾代夫總統穆伊茲會晤並與芬蘭總統尼尼斯托舉行視頻會晤。 公開視頻顯示，習在16日和17日的露面中，確實給人的感覺是面容憔悴，身形較以往消瘦，但在10日的活動中給人卻並無這樣的感覺。24日的兩次與外賓會面，雖然官媒刻意進行了修飾，但習給人的感覺依然是精神不足，似乎心情不佳，身形還是瘦了些，但與17日的狀態相比不是特別明顯。 身形消瘦的原因除了疾病，還與精神、睡眠等有關。1月13日台灣大選賴清德的勝利以及外界對習的嘲諷，對習在精神上的打擊應該並不小，因此習此後幾日心情、睡眠、精神不好，導致身形消瘦，也是可以解釋得通的。是以，僅憑習17日的狀態佐證習罹患胰腺癌，並不充分。 更為關鍵的是，習的健康問題應該是中共的最高祕密之一，習身邊的保健醫護人員、服務人員、警衛、官員等都是層層篩選的，就是害怕泄密。即便某些外圍人員偶然得知，也需考慮泄密的成本。因此該海外爆料可信度有多高，還需謹慎。 當然，還有一種可能就是中共高層內部有人有意放風，或是確有其事，或是以此攪渾水，引發中共黨內尤其是習陣營官員內亂。