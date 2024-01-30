全球最大郵輪首航！加勒比海8天7夜跳島之旅│豪華郵輪│嘉年華│威尼斯│TVBS新聞網

隨著全球旅遊市場逐步回復常態，豪華郵輪也強勢回歸，皇家加勒比郵輪公司推出的「全球最大郵輪」，在上週六(27)展開處女航，搭載近1萬人，從美國邁阿密出發，將在加勒比海跳島旅行一周後再返回。這艘郵輪造價20億美元，擁有多項世界之最，包括最大的海上游泳池、水上樂園等，號稱能滿足所有大人、小孩的需求。至於享譽盛名的威尼斯嘉年華也剛剛開跑，為期兩周，吸引大量民眾挖空心思裝扮，共襄盛舉！ 皇家加勒比郵輪(Royal Caribbeanl)公司旗下，號稱全球最大郵輪的「海洋標誌號」(Icon of the Seas)，27日從邁阿密出發，搭載近1萬人，展開加勒比海八天七夜的首航之旅。 海洋標誌號總工程師 艾瑞克森（STIG ERIKSEN）：「我認為這是一個終極度假的完美場所，這也是我們的最終目的，以所有全新、不同的場地，創造出這種體驗。」這艘郵輪斥資20億美元打造，全長365公尺、重25萬多噸，配有20層甲板、7座游泳池、6個滑水道，和40多間餐廳和酒吧，其中還包括海上最大水上樂園、最大溜冰場，以及第一個懸臂式無邊際游泳池，號稱能滿足所有旅客的需求，首航船票就全數售罄。海洋標誌號總工程師 艾瑞克森：「你可以體驗終極的刺激，享受船上的滑水道、所有區域，因此對於任何登船的人來說，都是一個完整的目的地，可以在船上找到自己的位置，享受終極假期。」日前甚至請到目前效力於邁阿密國際的阿根廷球王梅西，率隊參加了船的命名儀式。而當船隻從芬蘭造船廠橫渡大西洋，在抵達邁阿密前，在波多黎各港短暫停留時，也吸引了大批民眾和它合影。龐塞港主任 利維拉（HECTOR AGOSTO RIVERA）：「(停靠龐塞的原因)是因為我們港口的深度，還有我們能提供的安全保障，以及所擁有的後勤設施。」根據皇家加勒比郵輪發言人表示，「海洋標誌號」的能源效率比當今設計船舶的要求高出24%，還是旗下第一艘以液化天然氣為動力的輪船；不過環保人士擔憂反而會因此增加甲烷排放，引發更多環境問題。同樣在狂歡氣氛下登場的，還有一年一度的佛州坦帕「海盜節」（Gasparilla Pirate Fest），隨著海盜船緩緩駛入港灣，岸上也擠滿大批圍觀的民眾。相傳這裡曾在18世紀末時遭到海盜船入侵，最後慢慢演變成一場慶祝活動。海盜節參加者：「我們每年都會來到這個會場參加『入侵活動』，也就是何塞·加斯帕二世的船進來、衝進海灘，接著所有的海盜都出來，猛烈地進攻，佔領整座城市，最後市長交出城市的鑰匙。」趴在貢多拉船上的巨大老鼠，背上炸開，大量氣球升空，兩旁的船隻也噴出橘黃彩帶。27日，威尼斯嘉年華也盛大登場，運河上划著百艘小船，每一個人都精心打扮，造型爭奇鬥艷。參加遊行的船員 托瑞（Lorenzo Dalla Torre）：「這是一艘Sandalo，就是一艘最多可容納4個人划船的船。我們的服裝沒有特定的主題，可以說就是兩名從杜拜來的男子，和一名貓女朋友，我們來參加遊行純粹是為了開心玩，這就是典型的威尼斯人狂歡節。」不只水上籠罩在一片歡樂之中，廣場和各個大街小巷，不論是本地人，還是特地前來的遊客，也都穿上華麗又精緻的服飾，舉「城」慶祝。打扮成17世紀騎士的遊客：「我們去年也有來，但打扮得有點不太一樣。我們非常喜歡，因為認為這讓已經非常漂亮的城市又更特別，而且也可以保留傳統。」為期兩個多星期的嘉年華，今年主題以曾在13世紀沿著絲路，最終抵達中國的威尼斯商人馬可波羅為題，以紀念偉大的探險家逝世700周年。打扮成馬可波羅的遊客：「時隔700年我又回到了威尼斯，每個人都在向我致敬，這是一個非常好的跡象。今天的霧讓我的城市更加魔幻，我的旅程注定要繼續下去。」2024威尼斯嘉年華藝術總監 切凱托（Massimo Checchetto）：「我們想重新活出他後來透過他的書《馬可波羅遊記》向我們講述的故事，透過夢想來實現。」威尼斯每年面具嘉年華，吸引全球3百萬人共襄盛舉，一連串的化裝舞會和音樂會，大拚觀光財。