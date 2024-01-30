【禁聞】35歲魔咒成熱門話題 中年人就業困境受關注 【新唐人北京時間2024年01月30日訊】中國經濟下行，就業市場疲軟，當所有人都在關注中國居高不下的青年失業率時，另外一群中年「35歲魔咒」也成了中國互聯網上的熱門話題。各地裁員或發不出薪水的消息不斷傳出，面臨「上有老、下有小」的生活壓力，中年失業的問題恐怕比青年失業還要嚴重。 視頻：「我問你，月底孩子的支出，還有咱們這個房租，還有父母費，還有你的負債，怎麼辦？過得下去嗎？」 視頻中的這對北漂夫妻，38歲丈夫被裁員後，瞞著妻子和家人偷偷送外賣。老婆在追問下才知道真相，心中更多的不捨，兩人抱頭痛哭。最後夫妻兩決定，不管扛不扛得住，有事一起扛。 這條「38歲211畢業男子被裁瞞妻子送外賣」被推上熱搜榜，故事引發了許多網友共鳴。類似這對北京夫妻的故事在中國大陸比比皆是。在如今中國經濟疲軟的大環境下，人們的出路在哪裡，尤其引人注意。 大陸小企業主黃先生：「中國的國家的統計局，它沒有對中年人的失業情況有統計。所以大概就我們所知吧，光35歲之前的失業的人數數量就已經非常高了，過去在東莞呀，廣東啊，浙江啊，上海啊，很多打工的這些中年人，現在很多的工廠已經關閉了，還有很多企業倒閉，那這些人就失業的很多。」 中國經濟持續委靡不振，青年失業成為外界最關切的問題。然而還有一群人面臨「上有老、下有小」的生活壓力，他們不能躺平也無法啃老，他們失業的問題比青年失業來得嚴重。 黃先生：「有很多不管是私營企業，還有其它的一些外資企業，一旦超過35歲以上很多就會被裁員，就是即使企業還沒有關閉，但是年紀很大的話，他們就很容易被裁員。我的一個朋友，他以前在華為的，還做到這個華為深圳總部人事部的一個經理位置，結果也是被裁員。因為他已經40幾歲嘛，就被裁員了，所以從年薪過百萬突然之間就沒有收入。」 中國到處都在裁員、關廠、放無薪假，市場瀰漫悲觀氣氛。 黃先生：「還有很多過去幾年裡面像我一樣創業的中年人，然後現在疫情之後經濟衰敗，那麼創業就變成了負債。所謂的有句話講，老闆變成了老賴。就是沒辦法，現在很多人進入了失信黑名單，所以這個數量應該說在中國應該說是非常大的。」 網友平克大實話發帖說，「以我在北京工作生活多年的經歷來看，對照在多個城市工作旅行的閱歷，可以負責任的說，北京從來沒有像現在這麼蕭條過。」 北京市民龍先生：「一條街一條街的都是冷冷清清的。很多店都關了，新開業的（店鋪）很少。這個房價也在降，（房市）大蕭條。企業倒閉，外資撤離。人們沒有工作了，都失業了。沒有收入了，肯定消費也就降低。」 北京市民龍先生表示，現在北京街道冷清，商業蕭條，主要是經濟衰退，人們都沒錢消費了。 編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/Tony 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/01/29/a103847509.html