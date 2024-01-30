開運系兩款妝容快看M編示範！一盤萬用 9宮格KATE「3D造型限量眉眼盤」打造多種妝容！加碼分享好運連發的唇色三大色號，保證過好年！

新的一年開始，馬上斷捨離將化妝桌全面更新，顯色度、持妝感、深邃度都絕佳的KATE「3D造型限量眉眼盤」絕對要收下，從經典熱銷3D造型眉彩餅延伸的9宮格眉眼盤、無敵萬用，眉彩、眼影、臥蠶、鼻影只要一盤就搞定，2024第一個要入手的彩妝品絕對是它！還有日本熱賣No.1的「怪獸級持色唇膏」數量限定新三色 ，永遠不退燒的「進化版持久眼線液筆EX3.0」絕對都是M編大推女生必收的單品！ by 花漾543 – 2024/01/19 更新 一整年的好運就交給KATE「3D造型限量眉眼盤」+數量限定「怪獸級持色唇膏」來打造！數量限定的「3D造型限量眉眼盤」真的太好用，9宮格設計同時擁有亮面和霧面的質地，不論怎麼疊擦整體都不會過於濃豔，眉毛眼妝都可以一盤搞定，整體妝容都是同色系看起來更有協調性，上妝時方便快速也不怕失手，即便初學者都能輕鬆駕馭。盒身輕巧還附有刷具，外出時隨身攜帶方便，旅行出遊一盤即可完成超亮眼妝容，搭配時髦百搭9宮格色系，讓整體妝感質感大提升。 1：延續了3D造型眉彩餅質感及顏色。 2：顏色飽滿且容易晕染的高顯色霧面3種顏色。 3：帶有亮片珠光的3種顏色，營造立體感。 推出百搭實用3色系：可塑造自然清新的妝容還是深邃眼妝的#EX-5裸棕色系、描繪日常淡妝或突顯個性妝容的#EX-6橘棕色系、打造柔和粉嫩系的新春妝容的#EX-8粉棕色系，滿足不同喜好需求。 銷售突破1000萬支的「怪獸級持色唇膏」，在台日都是超人氣的NO.1唇膏，用過就入坑，滋潤又顯色是M編的最愛，獨家凍狀薄膜技術不易掉色不沾口罩，重點是超好卸除，這次推出數量限定 珍藏開運新3 色，保證過年肯定會是眾人的目光焦點！ #110闇夜衝刺：煙燻南瓜色，打造秋冬的棕色系妝容必備，知性又氣質。 #111茜色寂靜：晚秋時的深橙紅色，過年走春畫上開運又顯朝氣。 #112午夜讚美：帶有珠光的紅棕色非常耀眼，很適合尾牙或派對妝容。 新年招桃花！靠甜美粉棕「3D造型限量眉眼盤#EX-8」畫出好人緣 新年的大人系粉紅泡泡妝感，就用#EX-8粉棕色系來打造好人緣，肯定能招來好桃花～就讓M編手把手傳授，從眉妝、眼影、臥蠶、到鼻影通通一盤搞定，彩妝小白也能輕鬆上手！