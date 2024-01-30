AV-Comparatives 在《2023 年度总结报告》中评选出年度消费品

奥地利因斯布鲁克2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — AV-Comparatives 授予 Kaspersky 2023 年度产品奖。Bitdefender 获评杰出产品奖。Avast、AVG、Avira、ESET 和 G Data 荣获最高评级奖。



AV-Comparatives Long-Term Test 2023 – Consumer Products

报告链接：https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2023/

"这一奖项证明了我们一直以来的信念，即对网络安全解决方案进行严格的独立测试和报告，使消费者能够做出明智决策是非常重要的。"

— AV-Comparatives 创始人兼行政总裁 Andreas Clementi

2023 年，AV-Comparatives 对 16 款 Windows 消费类安全产品进行了严格的调查。所有程序均接受了测试，确定其有能力防范真实世界中的互联网威胁、识别数千种最新恶意程序、抵御高级定向攻击并在不降低电脑运行速度或发出过多错误警报的情况下提供保护。

AV-Comparatives 2023 年消费品主要测试系列的测试产品包括 Avast、AVG、Avira、Bitdefender、ESET、F-Secure、G Data、K7、Kaspersky、McAfee、Microsoft、Norton、Panda、TotalAV、Total Defense 和 Trend Micro。

在接受测试的 16 家供应商中，绝大多数产品都获得了著名的 AV-Comparatives 2023 认可的 Windows 安全产品认证，彰显了这些供应商对卓越安全解决方案的承诺。

AV-Comparatives 授予 Kaspersky 2023 年度产品奖。Bitdefender 荣膺 2023 年度杰出产品奖，Avast、AVG、Avira、ESET 和 G Data 荣膺 2023 年度最高评级奖。

年度产品奖

AV-Comparatives 将年度产品奖授予在所有测试类别中得分最高的程序，标志着其在各个方面达到卓越品质。在 2023 年的评估中，Kaspersky 获得了这一殊荣。

杰出产品奖

杰出产品奖授予在主要测试系列中达到与"年度产品"处于同一水平的其他产品。这一奖项是全面卓越表现的证明。Bitdefender 荣获 2023 年度杰出产品奖。

最高评级产品奖

在所有测试类型中均获得高分的产品将获得最高评级产品奖。这表明获奖程序在所有测试类型中都达到了很高的标准。2023 年，最高评级产品奖授予 Avast、AVG、Avira、ESET 和 G Data。

单项金奖、银奖和铜奖

在每个测试类型中，获得最高分的产品将分别获得金奖、银奖和铜奖。单项测试类型奖项设置如下：

真实世界保护测试——检查对互联网威胁的防护能力

• 金奖：Avast、AVG

• 银奖：Bitdefender、Kaspersky

• 铜奖：G Data

恶意软件保护测试——评估程序检测恶意文件的能力

• 金奖：Avast、AVG、McAfee

• 银奖：Avira、Kaspersky

• 铜奖：Bitdefender、G Data、TotalAV

性能测试——评估安全产品对电脑性能的影响程度

• 金奖：K7

• 银奖：Avira

• 铜奖：ESET、Kaspersky

高级威胁防护测试——可选测试评估针对目标攻击的防护能力

• 金奖：Bitdefender

• 银奖：ESET、Kaspersky

• 铜奖：G Data

误报测试——评估每个程序是否容易出现误报

• 金奖：ESET

• 银奖：TotalAV

• 铜奖：Kaspersky

与往常一样，总结报告包括针对所有被测产品用户界面的评测。该报告说明了每个程序在日常场景中的使用情况。涉及的主题包括安装、安全警报、扫描选项、隔离、日志、访问控制和防火墙（如适用）。

AV-Comparatives 的行政总裁兼创始人 Andreas Clementi 表示："大多数安全产品在我们的 2023 年测试中都达到了很高的标准。作为一家独立的测试实验室，我们对各种杀毒软件产品进行严格的检查和认证，旨在确保这些产品符合最高的安全标准。我们的流程证明了我们通过全面而有意义的评估来保护数字环境的承诺。"

与 AV-Comparatives 的所有公开测试报告一样，《2023 年度总结报告》可免费获取：https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2024/01/avc_sum_2023.pdf 简介

作为一家提供系统性测试的独立组织，AV-Comparatives 致力于检测安全软件产品和移动安全解决方案的有效性。通过使用全球最大的样本采集系统之一，它创建了一个真实的环境以进行准确的测试。AV-Comparatives 为个人、新闻组织和科研机构提供可自由查阅的 av 测试结果。AV-Comparatives 的认证可针对软件性能提供全球公认的官方印章。

联系方式：

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