GATE Energy 获得美国部分 Shenandoah FPS 调试合同

休斯顿 2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 调试和启动服务领域的全球领先企业 GATE Energy 很高兴宣布获得 Beacon Shenandoah FPS 项目美国部分的调试执行合同。GATE 的工作范围包括驶离韩国后的最终预调试、调试规划和执行。

GATE Energy 调试总裁 Mark Myhre 表示："我们很高兴能在制造厂区之外继续参与 Shenandoah 项目。获得美国部分 Shenandoah FPS 调试合同，使我们能够为客户提供定制解决方案，并展示 GATE Energy 调试团队如何在全球范围内保持文化和技术专长的一致性。"

GATE Energy 首席执行官 Lee Jordan 补充道："这个重要的合同进一步巩固了我们作为墨西哥湾深水区领先调试供应商的地位。我们很荣幸能够将目前在韩国参与的项目，扩大延伸至美国的首批石油开采。"

Shenandoah 深水油田位于墨西哥湾沃克岭地区，距新奥尔良约 230 英里，水深达 5,500 英尺。计划于 2024 年年末首次开采石油。

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