平安健康与中源协和达成战略合作 探索生命科学业务合作新模式

上海2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月25日，平安健康医疗科技有限公司（以下简称"平安健康"）与中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"）正式达成战略合作。平安健康高级副总裁郑伯松及中源协和董事、副总经理李海滨等领导出席签约仪式，就此次战略合作展开深度交流。

签约仪式上，平安健康与中源协和共同宣布，将依托各自的业务资源及技术优势，共同探索细胞健康管理服务新模式，提升双方在各自领域的竞争力，并为广大用户提供更优质、便捷的个性化健康医疗服务。随着科学技术的发展，以干细胞和免疫细胞为代表的前沿技术在临床研究中发挥着重要作用，未来将不断满足人民群众日益增长的健康管理需求。

中源协和作为生命科技领航企业，在精准医疗领域拥有20余年的深厚积累，以细胞的存储、研发、临床转化为切入点，中源协和拥有国家干细胞工程技术研究中心、国家干细胞工程产品产业化基地，在细胞技术开发、产品转化及应用等方面，不断探索创新，致力于打造融"产学研用"一体化平台，让先进的科研成果早日惠及大众健康。

通过本次战略合作，平安健康与中源协和将实现优势互补、资源共享，不断提升各自竞争力。为双方带来商业机会的同时，也将推动生命科学领域的技术创新和市场拓展，共同为用户提供更加优质、个性化的健康医疗服务，助力提升全民健康水平，为生命科学行业发展注入新动力。

平安健康医疗科技有限公司（股票简称：平安好医生，01833.HK），是平安集团管理式医疗模式的重要组成部分及医疗健康生态圈的旗舰。凭借丰富的支付方资源、完善的供应商网络、领先的服务体系以及强大的平安生态赋能等核心竞争优势，平安健康坚持打造"管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务"的独特商业模式。发展至今，公司已成为专业、全面、高品质、一站式的企业健康管理服务提供商。未来，平安健康将秉承"省心、省时、又省钱"的价值主张，以"让每一家企业拥有幸福职场、让每一个家庭拥有专属医生、让每一位用户拥有平安健康"为愿景，构筑专业医患桥梁，用心守护全民健康。

中源协和细胞基因工程股份有限公司是以"精准医疗、造福人类" 为愿景的生命科技创新型企业（股票代码：600645）。公司围绕"精准预防" "精准诊断" "细胞治疗"三大板块，主营业务覆盖细胞检测制备及存储，体外诊断原料、体外诊断试剂和器械的研产销，生物基因、蛋白、抗体等科研试剂产品，基因检测服务，干细胞、免疫细胞临床应用的研发等"精准医疗"产业链。公司拥有先进的细胞技术和全国性细胞资源存储网络，是国家重要的细胞技术产品研发及转化基地之一。

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