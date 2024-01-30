TCL电子与渣打集团签订可持续指标挂钩风险对冲交易协议

香港2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — TCL电子控股有限公司（"TCL电子"或"公司"，01070.HK）欣然宣布，TCL电子下属境外子公司与渣打集团在境外签订可持续指标挂钩风险对冲交易协议，旨在通过挂钩公司一定时期内的可持续发展表现，进一步推动公司可持续发展水平的提升。

本次签订的可持续指标挂钩风险对冲交易协议，创新性地设置了可持续挂钩指标，并设立了对应的激励机制；同时，渣打集团将TCL电子风险对冲项下的各类衍生品进行组合打包，极大简化了交易执行流程，扩大了可持续指标挂钩风险对冲交易的覆盖面，在鼓励公司积极践行可持续发展的同时，为公司所获得的风险对冲服务创造便利。

作为全球领先的消费科技品牌，TCL电子自2019年起被纳入恒生可持续发展企业基准指数。公司在节能减排、保护雇员权益、公平合规经营、供应链可持续管理、消费者关系等多方面积极实施环境、社会和公司治理（ESG）措施。面对数字经济、绿色经济等市场机遇，TCL电子一直以灵活创新的态度寻求变革，探索企业可持续发展的道路，其中包括加强绿色低碳管理，严格遵守有关废气及温室气体排放的国家法律法规，积极减少排放；同时，我们始终把员工健康和安全放在第一位，持续加强安全管理和职业健康保障，为员工打造安全无害工作环境，保障员工避免职业性危害。

渣打银行（中国）有限公司副行长，企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静表示，"我们很高兴渣打集团与TCL电子达成这笔创新性的可持续挂钩交易方案。作为全球领先的智能终端科技企业，TCL电子一直积极践行可持续发展理念，并设立了清晰的碳中和目标。我们期待渣打集团继续与TCL电子紧密合作，继续发挥渣打集团在可持续金融领域的专业实力，为TCL电子实现其可持续发展和碳中和目标提供金融助力。"

TCL电子执行董事兼首席财务官彭攀也表示，"未来，我们将积极践行‘领先科技，和合共生’使命，继续推进‘全球化’、‘智能化’、‘绿色化’战略布局，让可持续发展理念融入到企业经营管理的各个环节，积极承担起更多的社会责任。"

有关 TCL 电子

TCL电子控股有限公司（01070.HK，于开曼群岛注册成立之有限公司），自1999年11月起于香港联交所主板上市，业务范围涵盖显示业务、创新业务以及互联网业务。TCL电子以"品牌引领价值，相对成本优势，极致效率经营，协作创新驱动"为战略，积极变革创新，聚焦突破全球中高端市场，努力夯实"智能物联生态"全品类布局，致力为用户提供全场景智慧健康生活，打造全球领先的智能科技公司。TCL电子已获纳入深港通及沪港通之合资格港股通股份名单，是恒生港股通指数、恒生综合中小型股指数及恒生可持续发展企业基准指数成份股，并从2018年起连续六年获得恒生指数公司授予ESG评级A。

如欲查询更多资料，请浏览TCL电子投资者关系网站 http://electronics.tcl.com ，或访问TCL电子投资者关系官方微信公众号。

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