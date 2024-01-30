Regal Rexnord与合作伙伴共谋农牧业可持续发展新篇章

云浮2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — "强国必先强农，强农需重畜牧"，一直以来，推动农牧业加速现代化进程并踏上「可持续」发展之路，是国家重要的战略方向。在这样的产业发展背景下，一场产业链协同赋能农牧行业转型的云端论剑悄然开启。

2024年1月18日，Regal Rexnord（雷科达集团）携手南牧装备科技、山东四方新域两家农牧行业头部企业，在广东云浮成功举办了"绿色•高效•协同—农牧可持续发展的创新之路"线上直播。直播期间，Regal Rexnord PES能效解决方案事业部与南牧装备科技正式签署了战略合作协议。未来，双方将强强联手，实现资源共享、技术互补，为农牧行业带来更多的创新和价值。

一场围绕「可持续」的保卫战

近年来，随着集成化、一体化养殖的全面辅开，养殖技术科学化，以及配套装备现代化也正迎来全面升级。Regal Rexnord PES能效解决方案中国及太平洋地区副总裁杨晓娟女士在活动致辞中表示，「可持续」发展的理念正在全球范围内形成共识，在其影响下，每一家企业都开始重新思考并快速调整未来的发展方式。



Regal Rexnord PES能效解决方案 中国及太平洋地区副总裁 杨晓娟女士

在集约化养殖快速发展的今天，有效的空气过滤系统、通风技术是保障通风环境和空气质量的核心手段。"越来越多的农牧业企业在寻求更高效、更节能的电机和风机解决方案—这也是有着半个多世纪历史、以电机和风机制造闻名全球的Regal Rexnord集团的优势所在。"杨晓娟女士提到。

南牧装备科技有限公司总经理 温振威先生也在随后的致辞中表示，近年来，作为温氏股份旗下的企业，南牧科技聚焦农牧业高质量发展诉求，从安全、效率出发。而这两点正是推动整个产业实现真正可持续发展的关键。



南牧装备科技有限公司总经理 温振威先生

从「安全」、「高效」破解环控难题

直播过程中，产业链上下游的企业代表们也分别从各自的角度进行了精彩分享。南牧装备科技有限公司首席技术官吕晓能谈到，近年来，不少猪场在进行环控改造升级时，由于空气过滤方案的考虑不周，导致后续出现一系列的问题。基于猪场的环控难题及挑战，南牧装备科技聚焦在高效环控体系，并投入了大量的研究和实践，形成一整套安全环控体系的标准。



南牧装备科技有限公司首席技术官吕晓能先生

山东四方新域农牧科技股份有限公司总经理邓松林则分享了《过滤通风与热回收器在猪场的应用》， "在欧美，对使用空气过滤系统的猪场做了长期的蓝耳病统计和研究，证实空气过滤系统能够大幅度降低蓝耳病的感染几率。有效的空气过滤系统，是隔断病原微生物通过气溶胶传播的可靠措施。"邓总随后还深入浅出地分享了四方新域空气过滤系统在猪场中的多场景应用。



山东四方新域农牧科技股份有限公司总经理 邓松林先生

Regal Rexnord PES中国技术中心技术总监张兴旺与合作伙伴众润共同分享了《农牧行业高效EC电机及风机解决方案》。近年来，电机和风机技术的不断进步，以及非洲猪瘟等挑战，促使养殖通风行业加速变革。从皮带轮风机，到直驱交流风机，再到如今的高效智能EC电机，农牧通风行业经历了多次重大产品和技术变革。这些变化也促使电机及风机发展出新的技术路线，以满足高效、紧凑、安全、节能等性能要求。以 Regal Rexnord为例，旗下的Genteq品牌就是高能效商用EC电机的典型代表。

农牧业的绿色发展之「道」

在随后的圆桌讨论环节，南牧装备科技有限公司首席技术官吕晓能、山东四方新域农牧科技股份有限公司总经理邓松林、Regal Rexnord PES商用电机销售总监李晓林共同探讨了农牧行业发展的痛点及如何通过创新技术赋能行业的可持续发展。

李晓林表示，面对全球碳达峰和碳中和目标的背景下，农牧行业面临着持续的能效与节能挑战。同时，生物安全和非瘟疫情促使行业加速升级和优化，养殖业主需关注成本控制和精益生产。从零部件角度出发，环控领域和风机产品的技术趋势明显，EC电机正在逐步替代AC电机。Regal Rexnord从2017年起已推出多代Genteq EC产品，事实证明显著提升了能效，为农牧企业提供了更好的成本控制方案。此外，李晓林强调，除了高效、安全的环控体系，我们还应关注"人"的因素并建立标准的管理流程。

值得一提的是，南牧装备科技有限公司与Regal Rexnord PES在活动期间还举行了战略合作协议签约仪式。此次签约代表着双方共同携手，致力于推动农牧行业的绿色、高效发展，并赋能行业的可持续发展。南牧装备科技有限公司作为畜牧行业的领先企业，拥有强大的产品线和深厚的技术积累。而Regal Rexnord PES作为电机行业的知名品牌，其产品在市场上具有广泛的影响力。通过强强联手，双方将实现资源共享、技术互补，为农牧行业带来更多的创新和价值。



战略签约仪式 南牧装备科技集团 副总经理 赵明华 先生（左） Regal Rexnord PES商用电机销售总监 李晓林 先生（右）

通过此次战略合作，以及产业链上下游企业的深度合作与共同探索，我们看到了农牧业转型的巨大潜力。借助高效节能的解决方案，整合行业上下游力量，农牧业正在迎来真正的绿色化、智能化、精益化的转型。这一转型不仅将为农牧业注入新的活力，更将为可持续发展注入强大动力。

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