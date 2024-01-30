希尔顿欢朋累计签约项目突破800，再迎在华版图扩张新里程碑

加速布局，跑出加速度

深圳2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月，随着延吉希尔顿欢朋项目的成功签约，希尔顿欢朋在华进驻目的地再添新坐标，迎来累计签约项目总数突破800里程碑。同时，在由美国《Entrepreneur》杂志进行的2024年度“特许经营500强@”评选中，希尔顿欢朋再度成为住宿业类别排名第一的酒店品牌，在竞争激烈的榜单上连续十五年创下酒店特许经营排名第一的记录。作为希顿尔集团旗下规模最大的酒店品牌，希尔顿欢朋自2014年入华以来，凭借特色鲜明的产品设计、友善可靠的服务体验和高效成熟的运营模式，扩大在华版图，多领域齐头并进，引领中国中高端酒店市场发展新格局，也成为中高端酒店行业公认的灯塔品牌，备受宾客与投资人的信赖。截至2023年底，希尔顿欢朋在38个国家及地区开业酒店数量近3000家，在华开业酒店数量已超350家。

回顾历程

精益发展打造行业典范

01战略布局与产品焕新造就品牌发展硬实力。

凭借深厚的品牌背书和卓越的品质，希尔顿欢朋通过深耕布局与产品焕新双向助推，造就品牌深厚的影响力和市场渗透力。入华九年，希尔顿欢朋在中高端酒店市场高歌猛进，签约与开业“双翼”齐飞，在华进驻城市超200个，足迹遍布中国所有省份及直辖市。产品焕新也紧扣市场需求，从1.0至5.0客房不断迭代，匹配宾客多元的体验需求，在为宾客创造可靠周全入住体验的同时，也为投资人伙伴实现最大化收益。

02高效运营和精诚合作带动品牌增长加速度。

希尔顿欢朋率先摸索出中高端国际品牌在华落地的独特运营模式，凭借成熟的echo运营模型，即Experience（高品质的服务与产品）、Culture（强大的文化凝聚力）、Human（健全的人才培养机制）、Organization（完善的组织架构与灵活的运营机制），充分优化运营成本，提高运营效率。在与投资人的合作模式上，希尔顿欢朋会派遣专业的总经理到酒店，全程参与酒店的“筹建、工程、采购、运营”等开业前工作，并负责日常运营管理。与此同时，将财务和部分人事权交由投资人管理，以确保酒店经营的透明度。这种模式下，利于与投资人建立起更紧密的合作关系。高效且深厚的运营实力、成熟可复制的酒店运营管理模式，以及品牌与投资人深度联结的合作关系在确保每一家希尔顿欢朋酒店呈现高品质体验的同时，也为酒店的经营效能提供充分保障，稳步提升投资回报。希尔顿欢朋在华市场不断扩大的签约规模正是投资人对品牌投资价值的充分肯定。

03专注创新及跨界营销成就品牌发展新势能。

作为中高端酒店市场的灯塔品牌，希尔顿欢朋始终站在行业创新的前沿。在落地智慧入住、智能客房等智能化体验的同时，开创1+2数字化系统体系，可支持酒店全生命周期的高效管理，独具行业前瞻性的创新项目不仅使宾客的旅途更加便捷、舒适，也为酒店优化运营成本提供关键性解决方案。此外，围绕酒店住宿的上下游体验，希尔顿欢朋通过与包括曹操出行、森宝积木、首钢体育等品牌在内的各个行业的跨界合作，以优质营销内容链接目标受众，将传播内容进行多渠道发散，实现营销效果最大化，从而增强品牌的影响力，达成品效合一的目标，让品牌创意出圈。

04双集团背景和会员输送系统助力品牌扩张精益化。

作为希尔顿集团和锦江国际在华合作发展的品牌，希尔顿欢朋背靠两大集团，整合了希尔顿集团多年的品牌积淀和良好口碑，以及锦江深耕中国市场多年的拓展实力和品牌运营能力。以两大集团强劲的背景和资源为后盾，希尔顿欢朋建立了广泛的市场营销与推广渠道，通过精准的品牌战略定位，综合性营销渠道管理，线上、线下广告与媒体宣传，助力酒店增益创收。每一家希尔顿欢朋酒店均可得到希尔顿荣誉客会和锦江荟共计超3.7亿会员的双向支持，同时可共享锦江企业大客户资源和希尔顿集团全球优质企业合作资源，为每家希尔顿欢朋酒店的收益提供保障。

未来，希尔顿欢朋将持续在各大省会城市及直辖市，一线、新一线及二线城市的核心商圈保持精细化布局。在2024年希尔顿欢朋酒店将亮相于包括上海、北京、重庆，广州等多个核心城市以及重庆长寿湖，新疆喀什，长沙五一广场等优质旅游目的地。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com