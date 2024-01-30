官宣SCIEX仪器租赁方案隆重发布，轻装前行，"爱"租才会赢

上海2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — SCIEX仪器租赁方案隆重发布，轻装前行，"爱"租才会赢。SCIEX提供多种灵活的"金融&租赁"解决方案，降低成本，让预算使用充分优化，扫除科研路上的难题。

01 SCIEX仪器租赁6大优势：

第一，降低预算负担，提高资金效率。

第二，减少仪器资源浪费，避免闲置。

第三，花费最低的成本，用先进仪器。

第四，租赁搭配官方翻新，价质兼备。

第五，选择灵活，根据需求随时更新。

第六，维保均由官方提供永久的支持。

02量身定制的租赁方案

SCIEX与专业第三方租赁机构合作，推出融资租赁（Financial Lease）和经营租赁（Operating Lease）两种解决方案，满足不同用户的实际需求和业务场景。

融资租赁——分期付款，优惠而快捷。

融资租赁以租代购，融资分期方案，只需按月支付租金，租赁期满即可获得设备所有权。

SCIEX提供极具竞争力的低息利率，减轻额外支出成本，也有零元购机的专属政策，最大程度化解预算负担。全流程线上操作，省时省力，审批手续简单高效，5个工作日即可以完成获批。

经营租赁——只租不买，兼具灵活和性价比。

经营租赁是直接向租赁公司租赁仪器，期满退租即可。

这种模式配置资产，不必再担心快速发展的技术和法规要求，给企业带来的仪器更新迭代压力。在保持仪器持续先进性的同时，彻底摆脱闲置仪器的负担，助力科研高效运行。

最后，如果您认可我们的仪器设备并希望留购，我们还推出租金抵扣仪器价款的优惠通道，给您提供了灵活买断仪器的选项。

03 全系产品供您选择

SCIEX全系三重四极杆质谱、线性离子阱质谱和高分辨质谱产品，以及毛细管电泳产品均可参与金融租赁项目，所有租赁仪器均由SCIEX官方提供售前和售后技术支持，我们为广大用户在不同业务场景中提供一站式解决方案。

04 流程简单高效，多种途径提交需求

提交需求>确认需求>定制方案>提供报价>签订合同>上门安装培训

多种途径联系和咨询

可直接联系负责区域销售 可拨打SCIEX热线电话800 820 3488（座机）/ 400 821 3897（手机 ） 点击链接 ，提交需求。SCIEX专员将直接与您联系。

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