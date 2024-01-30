新华丝路：首届南昌绳金塔论坛举行 共话文商旅融合

北京2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月27日，来自全国文旅界的专家、学者、企业代表及网络名人共聚南昌市西湖区，出席2024年“八一精英汇”文旅经贸节的首场大型活动——2024首届南昌绳金塔论坛，活动以“点亮文旅地标，点燃城市引擎”为主题，旨在加快推进文旅产业和商贸经济高质量发展，做好“聚人气、旺商气、活经济”文章。



2024首届南昌绳金塔论坛活动现场

红色是西湖区的底色，更是英雄城的本色。在论坛的主旨演讲阶段，江西省文化和旅游研究推广协会会长、南昌大学教授朱虹首先带来以《深化文旅融合 打造红色品牌》为题的主旨演讲。

“西湖区拥有丰富的红色文化资源，这是弥足珍贵、殊为不易的。”朱虹说，“文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。只有两者结合，才是诗和远方。我们要通过内容融合、职能融合、资源融合、技术融合、人才融合、市场融合，一体化推进红色文化与旅游融合发展，积极打造西湖红色品牌。”



项目集中签约仪式

以“‘街’续文脉激活‘古色’经济”为主题，第二场圆桌会议围绕历史文化街区长远发展、差异化竞争，以及城市品牌重塑、商贸经济发展等问题，中国建筑设计研究院有限公司规划院副院长冯新刚，江西师范大学历史学教授王东林，南京市文投集团副总经理李军，上海市城市管理精细化办市政市容督察部长、上海市住建委科技委建筑设计和城市更新专业委副主任曾浙一等四位行业内专家分享各自观点。专家建议，用数字技术赋能文旅产业发展，积极培育新业态、新场景、新产品，推动文旅消费场景升级，促进文商旅充分融合，让城市文化生活更美好。

聚焦文旅商融合，论坛现场签约了包括嘉悦产业园、江西欧冶新钢供应链、阿里资产交易管理服务平台等在内的36个优质项目，签约总金额38.4亿元，超亿元项目11个。“签约项目呈现投资体量大、科技含量高、带动能力强、市场前景好等特点,与西湖区主导产业结构高度契合，将有效推动西湖区产业规模不断壮大、产业结构转型升级。”南昌市西湖区区长杨燊说。原文链接：https://en.imsilkroad.com/p/338537.html

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com