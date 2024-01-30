首届"出海全球化品牌TOP30"榜单发布，伊利作为中国乳企唯一入选

上海2024年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月26日，首届福布斯"中国•出海全球化30&30"评选颁奖典礼在上海黄浦江畔隆重举办。伊利集团作为唯一乳企荣膺"出海全球化品牌TOP 30"，并跻身"领军品牌"榜单。此次入选，标志着伊利集团全球化发展再获认可，树立中国乳企出海新标杆。

今年，福布斯中国首次推出"2023福布斯中国•出海全球化品牌TOP30"评选，对企业的全球化发展、品牌影响力、创新实力、财务情况等多维度数据进行综合分析，并设立"领军品牌"和"赛道先锋"两个类别。"领军品牌"榜单仅有十二家行业领军企业入选，伊利是唯一入选的乳制品企业。

福布斯中国表示，"时代的风口之下，越来越多的企业以前所未有的决心扬帆出海，在全球探索新的机遇。在2024年初回望，一批批出海的先行者以创新和坚韧的生命力，已经开拓出一片全球化的广阔天地。"作为全球乳业五强、亚洲乳业第一，伊利集团一直秉持"全球化思维、本土化经营"的运作方式，坚持创新与国际化双轮驱动，加快推进企业国际化发展步伐。

以消费者为中心，加速"全球织网"

伊利围绕"以消费者为中心"的理念，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区，构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网，致力于为消费者提供更高品质的产品和服务。

目前，伊利已建设包含伊利大洋洲乳业生产基地、新西兰威士兰乳业、印尼乳业生产基地和泰国生产基地在内的81个生产基地，全球合作伙伴总计2000多家，产品已销往60多个国家和地区。安慕希、优酸乳、Cremo冰淇淋、Joyday冰淇淋、牧恩黄油等多款明星产品，正在被全球消费者所选择和喜爱。

坚持创新驱动，加码全球竞争力

在全球化征程中，伊利为代表的中国企业不断打破自己的舒适圈，以创新、革新为驱动力不断向远方行进。伊利集团全球创新网络已覆盖亚洲、欧洲、大洋洲和美洲，在全世界运营15个研发创新中心，深度合作荷兰瓦赫宁根大学、新西兰林肯大学等众多全球知名高校、科研院所和机构。截至2022年12月底，伊利全球专利申请总数、发明申请总量位居世界乳业十强第二名。

此外，伊利创新实力频获全球行业认可。在国际乳联(IDF)2023年世界乳业峰会上，伊利斩获全球乳业最具含金量的奖项"IDF乳品创新奖"两项大奖，成为唯一获奖中国乳企；在2023全球乳业大会期间，伊利收获世界乳品创新奖18项提名，稳居全球乳业第一。

战略目标引领，加快国际化发展

早在2006年，伊利便制定了五年三步走计划，正式开启了国际化征程。在国际化战略助推下，伊利陆续完成了从中国第一到亚洲第一、从全球乳业二十强到全球乳业第一阵营的历史性突破。

2023年，伊利集团前三季度公司营收、净利再创历史新高，营业总收入达974.04亿元，直奔"千亿"大关，净利润实现16.36%的增长，达93.80亿元；同时，伊利品牌价值2023年同比增长17%，伊利连续四年位居Brand Finance"全球最具价值乳品品牌10强"榜首。凭借综合全面的企业实力，伊利在加速国际化发展进程中，打造出一张亮丽的中国乳业新名片。

当下，全球百年未有之大变局正加速演进。在全球经济格局重塑、不确定性成为常态等时代特征下，全球化浪潮已经是中国企业的必答题。作为中国乳业的领军企业，伊利集团将以"2030年成为全球乳业第一"战略目标为指引，不断增强自身全球竞争力，加快实现"成为全球最值得信赖的健康食品提供者"企业愿景，让世界共享健康！

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