多哈珠宝腕表展推出并宣布特别项目和独家产品

以稀有、独特的珍品和慈善项目呈现全球优质工艺

卡塔尔多哈2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为奢华与设计的典范，第 20 届多哈珠宝腕表展 (DJWE) 于 2 月 5 日隆重开幕，并将展至 2 月 11 日。作为该地区最大的企业对企业和企业对客户展会，DJWE 重回世界级的多哈展览和会议中心 (DECC)。



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卡塔尔旅游局为此次盛事推出了全新的"珠宝鉴赏家"宣传片，由超模 Irina Shayk 和法国足球传奇球星 Thierry Henry 倾情演绎。在五大参展商 Fifty One East、Ali Bin Ali Luxury、Alfardan Jewellery、Al Majed Jewellery 和 Bulgari 的鼎力支持下，该广告呈献了一系列精妙绝伦的珠宝和时计。

Education Above All 重返 DJWE。该慈善机构总部设在卡塔尔，致力于推动平等教育，发挥优质教育的力量。七位设计师与该慈善机构携手，共同打造独特的限量作品，每位设计师都将捐出销售所得。Amal Ameen 精心设计了两款胸针，Silvia Furmanovich 设计了一系列镶嵌珍贵宝石和钻石的华丽珠宝。

Bulgari 展出了一条瑰丽非凡的 Imperial Spinel 项链，镶嵌重达 131.21 克拉的全球第四大珍稀尖晶石。这条铂金项链缀有 1 颗枕形尖晶石、14 颗方形祖母绿切割钻石、27 颗祖母绿圆珠、36 颗花式切割钻石、69 颗圆形明亮式切割钻石和密镶钻石。

Hublot 在 Al Majed Jewellery 上展出了系列腕表，其中采用流行色彩的 Classic Fusion Tourbillon Orlinski （经典融合奥林斯基陀飞轮）腕表将品牌"融合的艺术"展现得淋漓尽致。Schwarz Etienne 推出由 Kari Voutilainen 设计的 Roma Synergy 卡塔尔金色沙丘独家版，该表款别致的蓝色皮革表带上饰有蜂巢缝线。TAG 则推出了独特的 Carrera 卡塔尔限量版腕表。

作为 DJWE 的长期合作伙伴，Fifty One East 将展出 CHANEL、Boucher 和 TUDOR 等世界知名品牌。他们还将展出 Rolex 搭配灰黑双色 Cerachrom 陶瓷表圈的 GMT-Master II（格林尼治型 II）黄色 Rolesor 腕表，以及全新的 Yacht-Master 42（游艇名仕型 42）RLX 钛金属腕表，以彰显对卓越的不懈追求。

多位设计师将在 Blue Salon 推出特别版腕表，包括 Louis Moinet、Artya、Urwerk 和 Bovet。De Bethune 将推出 12 枚特别版腕表，以庆祝其参加展会 12 周年。Louis Erard 将携手 Alain Silberstein 专为 DJWE 设计 28 款新作。

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Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski at DJWE

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com