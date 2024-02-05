Exyte管理人事变动：执行董事会迎来新成员Mark Garvey和Elena Bashkeeva

德国斯图加特2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Exyte执行董事会迎来新成员。Mark Garvey于2023年12月加入执行董事会。Elena Bashkeeva将于2024年4月加入这家全球领先的超洁净和可持续高科技设施设计、工程和交付公司的执行董事会。

Mark Garvey已被任命为Exyte执行董事会成员。作为高科技设施（ATF）业务部门的首席执行官，他全面负责集团全球高科技设施业务部门的管理。此外，他还肩负集团环境、健康与安全，卓越运营以及采购与分包等工作。同时，Garvey还需要指导Exyte在美国、欧洲大陆、北欧和以色列地区的运营。

Exyte首席执行官Wolfgang Büchele博士表示： "Mark Garvey是全球高科技产业领域的专家。在先前的职务中，他对Exyte的战略成长与成功作出了重要贡献。在他的领导下，高科技设施业务部门在市场上进一步巩固了其领先地位。我非常期待与他继续深化合作。"

Garvey表示： "感谢股东对我的信任，我期待与专业且敬业的Exyte全球团队共同塑造公司的美好未来。Exyte在各目标行业均拥有诸多商机且具备继续在未来取得卓越成就的各项要素，并有能力为客户实施卓越的创新解决方案。我很高兴成为这个团队的一员，一起为迈向激动人心的未来而努力。"

Garvey自2015年起加入Exyte（当时名为M+W Group），担任亚太地区首席执行官。在2020年，他被任命为全球高科技设施业务部门总裁，这一部门是集团在全球范围内最大的部门。

自2024年4月1日起，Elena Bashkeeva将作为Exyte的首席财务官（CFO）加入执行董事会，并承担财务管理和信息技术方面的职责，包括集团全球会计、财务控制、税务以及IT职能的全面管理。

Exyte多数股东兼监事会主席Georg Stumpf表示： "Elena Bashkeeva将加入Exyte担任首席财务官，她是一位来自通用电气（GE）公司的资深金融专家。在她的职业生涯中，她取得了显着的成就，并为企业的积极发展做出了重要贡献。除了专业能力外，她开放且具建设性的现代领导风格给人留下了深刻印象。"

Exyte首席执行官Büchele表示： "我对与Elena Bashkeeva的合作充满期待，并代表Exyte管理层欢迎她的加入。她在全球化运营公司积累了广泛的专业知识，将为Exyte的进一步发展提供重要动力。与Exyte团队一起，我们将成功推进公司的未来发展。"

Elena Bashkeeva表示："我很荣幸加入Exyte并担任首席财务官，成为其快速成长的一部分。Exyte的战略定位为其在目标市场寻找增长机会，提供了良好的助力。我深知财务职能在企业中的重要性，并将与团队密切合作，共同加强Exyte的竞争力，继续推动盈利增长，为Exyte未来的持续成功做出贡献。"

Elena Bashkeeva将从通用电气公司加入Exyte，目前她担任通用电气蒸汽动力业务部门的首席财务官。她的职业生涯始于安永的审计和咨询部门，后来加入通用电气，逐步在该公司的能源、医疗保健和企业部门中晋升到了财务管理岗位，积累了丰富经验。她的专业领域涵盖企业财务、风险管理、战略规划、财务分析、控制和审计。

Exyte首席执行官兼主席Wolfgang Büchele博士将继续负责集团的传播与投资者关系、合规、人力资源、内审、法务与保险、机会与风险管理以及战略与并购职能。此外，他还将继续指导东南亚和东北亚地区，以及全球业务部门包括生物制药和生命科学，以及数据中心。

关于Exyte

Exyte提供卓越的设计、工程和施工服务，是交付超洁净和可持续高科技设施的全球先锋。凭借一个多世纪里发展起来的尖端专业知识，Exyte活跃于全球市场，为半导体、电池、制药、生物技术以及数据中心等对技术要求极高的客户提供从前期咨询到 "交钥匙" 工程的全方位服务，交付符合严格安全和质量标准的设施。我们致力于助力高科技行业发展以提高现代生活质量，从而创造一个更美好的未来。2022年，Exyte集团销售额达到74亿欧元，拥有约9,000名员工。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com