Sirnaomics受邀出席2024IMCAS世界峰会并汇报ST705应用于减脂的最新临床进展

香港，马里兰州德国城和中国苏州2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Sirnaomics Ltd.（"公司"，股份代号：2257.HK，连同其附属公司，统称"集团"或"Sirnaomics"），一家行业领先的专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司。Sirnaomics今天宣布本公司受邀出席2024 IMCAS世界峰会，并已于会中汇报多肽纳米颗粒（PNP）递送平台及其产品管线STP705应用于局部脂肪塑型的积极临床数据。2024 IMCAS世界峰会已于2024年2月1日-3日在法国巴黎举行。

2024 IMCAS世界峰会（IMCAS World Congress 2024）演讲详情

演讲主题：适用于脂肪重塑的注射用多肽纳米颗粒 (PNP) 增强型 siRNA（STP705）

演讲者：迈阿密大学米勒医学院皮肤病和皮肤外科、外科整形科医学博士、志愿教授Mark S. Nestor博士

会议地点：法国巴黎

演讲专题：聚焦新技术与创新

演讲内容： STP705的科学原理 临床前研究中的发现 STP705 I期临床试验简介 STP705 I期临床试验的积极数据 STP705 在减少局部脂肪方面的优势分析



此前，Sirnaomics曾在2023年秋季临床皮肤病学会议上发表墙报公布STP705应用于局部减脂（FFR）的积极临床数据。本项I期临床试验的安全性和疗效结果为STP705可用于替代其他FFR注射剂的进一步研究提供了支持。与此同时，集团正在积极推进STP705用以局部减脂至 II 期临床研究阶段。

关于 Sirnaomics Ltd. ( 股份代号 : 2257)

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床及临床前阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗具有医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是首家于亚洲和美国均拥有重要市场地位的临床阶段RNA疗法生物制药公司。凭借其专有的递送技术：多肽纳米颗粒递送平台和第二代GalNAc偶联物递送平台，本集团已建立非常丰富的候选药物管线。随着公司STP705和STP707的临床项目取得多项成功，Sirnaomics目前在推进肿瘤治疗的RNAi药物方面处于国际领先地位。STP122G是首款进入临床研发阶段的GalAhead 技术候选药物。随着Sirnaomics临床生产设施的建立，本集团目前正在实现从生物科技公司向生物制药公司的跃进。如欲了解更多关于公司资讯，可浏览：www.sirnaomics.com。

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