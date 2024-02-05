绿叶制药授予明仁制药利斯的明透皮贴剂（2次/W）韩国独家商业化权利

中国烟台2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 绿叶制药集团与韩国制药公司明仁制药（Myung In Pharm）签署合作协议，将其独家新药——每周给药两次的利斯的明透皮贴剂在韩国的商业化权利授予明仁制药。利斯的明透皮贴剂（2次/W）用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的症状。

绿叶生命科学集团董事局主席刘殿波、绿叶制药（国际）总裁张业泓博士、绿叶制药（国际）亚太区副总裁Andy Siow、明仁制药董事长Hang-Myung Lee、明仁制药总裁兼工厂经理Jae Hyuk Kim、明仁制药业务拓展总监Jung Uk Lee、明仁制药业务拓展经理Wonmo Suh等双方公司代表出席合作签约仪式，共同见证这一里程碑时刻。



合作签约仪式

当前，阿尔茨海默病已成为全球范围内一大公共健康挑战。随着韩国人口老龄化程度的加剧，该疾病在当地的患病率亦持续攀升[1],[2]。由阿尔茨海默病造成的记忆障碍、认知异常等问题，使该疾病的治疗存在诸多困难。实际临床治疗过程中，患者存在用药依从性差、因不良事件停药发生率高、用药管理困难等问题，不仅严重影响治疗效果，也给家庭、社会带来沉重的照护和经济负担。

利斯的明是治疗轻、中度阿尔茨海默病的一线用药。利斯的明透皮贴剂（2次/W）通过创新的给药途径，每周经皮肤给药两次。与市售的利斯的明单日透皮贴剂相比，每周给药两次的利斯的明透皮贴剂具有更低的使用频率，可改善患者的用药依从性；与口服制剂相比，利斯的明透皮贴剂（2次/W）通过穿透皮肤被人体吸收，亦为存在吞咽困难的病患提供了良好的用药便捷性，并有望降低恶心、呕吐等肠胃不良反应的发生率。

合作方明仁制药是中枢神经系统（CNS）治疗领域的韩国本土领军企业，围绕该治疗领域布局重点品种并形成丰富的产品组合。谈及此次合作，明仁制药董事长Hang-Myung Lee表示："阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病，患者数量不断增加，而现有治疗选择却很有限。我们很高兴与绿叶制药携手合作，将这一给药便捷的创新产品带给广大患者。CNS是我们的核心治疗领域，利斯的明透皮贴剂（2次/W）将作为我们产品组合的重要战略补充，进一步强化我们在该治疗领域的领先地位，更好地服务患者所需。"

"相信凭借明仁制药在CNS领域丰富的经验和专长，以及在韩国当地强大的运营体系，能够助力利斯的明透皮贴剂（2次/W）上市后尽快惠及当地患者。"绿叶制药（国际）亚太区副总裁Andy Siow表示："我们很高兴与明仁制药就该产品达成合作。绿叶制药亦长期深耕CNS治疗领域，并已积累了一系列具有国际化竞争力和差异化优势的创新产品组合。我们期待持续深化在韩国的伙伴关系，助推公司更多CNS产品引进韩国市场，造福当地患者。"

绿叶制药面向全球市场开发和商业化利斯的明透皮贴剂（2次/W）。当前，该产品已分别在欧洲多国和中国获批上市。公司亦在欧洲多国、日本、中国、墨西哥、泰国等国家与当地合作伙伴达成该产品的合作。

关于绿叶制药集团

绿叶制药集团是致力于创新药物的研发、生产和销售的国际化制药公司。绿叶制药在中国、美国和欧洲设有研发中心，拥有超过30个中国在研药物和10多个海外在研药物。绿叶制药在微球、脂质体、透皮释药等先进药物递送技术领域达到国际先进水平，在新分子实体、生物抗体领域收获多项创新成果，并在细胞治疗、基因治疗等领域进行了积极布局和开发。

绿叶制药深度布局全球供应链体系，已在全球建有8大生产基地，并建立了与国际接轨的GMP质量管理和控制体系。公司现有30余个上市产品，产品覆盖肿瘤、中枢神经、心血管、消化与代谢等治疗领域；业务遍及全球80多个国家和地区，其中包括中国、美国、欧洲、日本等全球主要医药市场，以及高速增长的各地新兴市场。

关于明仁制药

明仁制药（Myung In Pharm）成立于1985年，总部位于韩国首尔，是一家全面综合型制药公司。该公司的业务范围涵盖药物生产、加工和处理。明仁制药是韩国中枢神经系统治疗领域的本土领军企业，与当地1,200名神经科医生和98%的神经科医院科室建立了客户关系。公司拥有先进的生产设施与生产设备，以保障药品质量。所有生产设施均符合cGMP标准。

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