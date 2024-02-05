思享无限年度盛典完美收官 众星齐聚巅峰之夜

北京2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月30日，思享无限巅峰之夜——2023年度盛典暨颁奖典礼在北京举办，旗下秀色直播、乐嗨直播、嗨秀直播、蜜疯直播、红人直播五个平台负责人携众位明星主播、合作伙伴共聚一堂。连续8年的年度盛典，是思享无限最重量级的赛事盛会，盛典IP已经成为思享无限打造的一张优质名片。



盛典主视觉

思享无限年度盛典依托于旗下直播平台丰富的内容与主播资源对赛制进行了迭代和焕新，今年则重点聚焦用户体验，AI技术贯穿其中，流量资源、内容呈现以及产品功能有机融合，让内容生态圈更具活力与魅力。年度盛典分为线上、线下两部分，线上盛典于2023年12月6日开启，并于12月28日完美收官，5个直播平台共诞生76项主播荣誉奖项和100项公会荣誉奖项。

年度盛典亦是思享无限内容精细化、多元化运营的标志性活动，不仅是一个展示优质内容的舞台，更是为主播和公会等合作伙伴赋能的重要锚点。主播通过年度盛典活动的选拔，最大程度展现自己的才艺，提升个人品牌影响力，从而获得更多的曝光机会和职业发展机会。公会则通过参与年度盛典，更好地发掘和培养优秀主播，扩大自身知名度，为自身的发展奠定坚实基础。

另一方面，通过巅峰之夜前的闭门会议，各平台负责人和运营向公会传达了新一年的扶持政策和奖励机制，面对面听取公会及用户心声，共同商讨未来发展规划；新晋公会也通过闭门会议与年度优秀公会进行友好交流，学习借鉴有效经验和方法，完善自身管理体系，提升公会收益。

从线上到线下，从竞争到分享，年度盛典不仅为主播和公会搭建起荣耀殿堂，也为平台与公会的沟通协作架起桥梁。有公会负责人表示“期待年度盛典已久，终于能和在背后为我们保驾护航的兄弟姐妹们见面了。”

未来，思享无限将深度融合创新内容和新技术、新媒介，通过与主播、公会及上下游合作伙伴的密切协作，共同打造一个富有创意和活力的内容生态圈，进一步提升平台的内容与服务能力，为用户带来更多元、更开放、更精细的文化娱乐新体验。

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