康宁药剂行荣获备受尊崇的2023年第二届Putra Aria Brand Awards零售类别金奖

马来西亚吉隆坡2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 康宁药剂行在备受瞩目的第二届Putra Aria Brand Awards 2023 获奖,荣膺备受推崇的【零售类别】金奖,以表彰其在零售行业做出的杰出贡献。Putra Aria Brand Awards 在2022年由大马广告代理商协会(4As)发起,旨在表扬品牌在营销和广告领域的努力。



Caring wins Gold Award in the Retail category of Putra Aria Brand Awards 2023