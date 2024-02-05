康宁药剂行荣获备受尊崇的2023年第二届Putra Aria Brand Awards零售类别金奖

马来西亚吉隆坡2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 康宁药剂行在备受瞩目的第二届Putra Aria Brand Awards 2023 获奖，荣膺备受推崇的【零售类别】金奖，以表彰其在零售行业做出的杰出贡献。Putra Aria Brand Awards 在2022年由大马广告代理商协会（4As）发起，旨在表扬品牌在营销和广告领域的努力。



Caring wins Gold Award in the Retail category of Putra Aria Brand Awards 2023

由马来西亚对外贸易发展机构（MATRADE）认可为其品牌冠军合作伙伴，Putra Aria Brand Awards也得到了马来西亚广告商协会（MAA）、媒体专业协会（MSA）和马来西亚数字协会（MDA）的支持。此奖项以消费者喜好的增长为标准，强调了康宁药剂行在为客户提供卓越产品和服务方面的卓越表现。

"康宁药剂行非常感激，以及荣幸能够获得零售类别的金奖。这一认可对我们来说尤为重要，因为今年正是康宁药剂行庆祝30周年的一年。我们感谢我们的顾客、合作伙伴以及整个社区，因为您是我们辉煌旅程中不可或缺的一部分。" 康宁药剂行执行董事张耀祥先生说道。

展望未来：延续信任和传承卓越的使命

在回顾过去30年的历程中，康宁药剂行致力于提供卓越医疗解决方案并在社区内建立持久联系的承诺。这段旅程以信任、卓越和对客户福祉的奉献为特点。展望未来，康宁药剂行将坚定不移地保持最高水准，继续提供优质的产品及服务。

康宁药剂行感激马来西亚人民的支持，发言人表示，在过去几十年里，如果没有公众持续的支持和信任，这段旅程将不可能实现。值得一提的是，康宁药剂行也付出了多方面的努力，为保护地球尽一份力，这不仅仅局限于无纸化电子收据和"自备袋"计划，还包括提供环保的产品替代方案、例如收集不需要及过期药品以进行安全处理，并在全国所有门店数字化客户的健康记录

康宁药剂行三十周年：全国性购物赢奖活动

为庆祝其三十周年，康宁药剂行发起了一项全国性的购物赢奖活动，以感谢其珍贵的顾客。康宁的顾客将在整整一年中享有每月独家的会员专属特别优惠。在每月30日（2月为29日）消费RM300或更多，就有机会成为30名幸运会员之一，赢取30,000 Caring积分，为庆祝活动增添更多的乐趣。关于活动的更多详细资料将由康宁药剂行独家揭晓，敬请关注！

欲了解有关康宁药剂的产品及服务或更多消息，请访问www.caring2u.com

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