宝洁“龙年有宝 洗迎美好”系列活动，点燃新春消费热情

广州2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 岁末，中央经济工作会议系统部署了2024年的经济工作。会上强调，要“激发有潜能的消费，大力发展数字消费”。近日，宝洁开展“龙年有宝 洗迎美好”系列贺岁活动，基于对中国消费者新春需求的洞察，宝洁与京东共创温情贺岁片，更与京东家政，伊利集团跨界联动，为消费者带来更好的“备年货”体验，多措并举引领品类增长，助力激发消费潜力释放。

中国人过年离不开“洗”这件事，无论是“年二八洗邋遢”还是“年前大扫除”，都是中国消费者除旧迎新的传统。以不同人生阶段的中国消费者新春“洗”事为线索，宝洁携旗下母婴及个护品牌（舒肤佳、潘婷、帮宝适、海飞丝）上线#龙年有宝 洗迎美好#温情贺岁短片，旨在从功效与情感两个层面传递品牌理念、助力消费者“洗”迎新年。短片一经推出，就获得了消费者的热烈反响，宝洁中国视频号互动破6万。

同时，宝洁也在各个消费者触点采取了多样化举措，助力消费者一站式“配齐”洗护年货过大年：参与京东×湖南卫视的跨年晚会，利用大流量曝光加强产品年货心智；首次采用京东超市采销直播间×宝洁京东自营旗舰店双推流创新直播模式，五大京东采销与宝洁品牌代表齐上阵，带消费者沉浸式逛购宝洁龙年年货大街，观看量破200万，最大程度借平台力量为消费者提供新年欢洗解决方案。

在跨界联动上，宝洁与京东家政展开「欢洗接龙」合作，带来个人洗护与家庭清洁一站式解决方案：在京东囤宝洁母婴及个护好物的同时，享上门家庭清洁服务，为过年繁重的“洗”事分忧；同时，也与伊利跨集团展开合作，旗下集团品牌互为“年货搭子”，并共同推出全明星阵容的拜年单曲为销量与声量添砖加瓦。微博共振话题#龙年龘龘龘显眼包#阅读量破亿。

此次新春“龙年有宝 洗迎美好”系列活动，是宝洁“引领品类增长”战略的落地举措。以中国消费者在新年场景下的不同需求为突破口，有效地传递了品牌理念与产品功效，为新一年快消行业的品类增长开了一个好头。

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