三星8个系列电视机通过TÜV莱茵"产品碳减排"核查

上海2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（简称"TÜV莱茵"）宣布，三星电子有限公司（简称"三星"）2024款Neo QLED 8K（型号：QN900D、QN800D）和4K（型号：QN95D、QN90D、QN85D）、OLED（型号：S95D、S90D）、Lifestyle系列"The Frame"（型号：LS03D）电视机已通过TÜV莱茵 "产品碳减排"核查。这是三星践行可持续发展之路上的一个重要里程碑，体现了其在碳减排方面所做的努力。

三星电子视觉显示业务执行副总裁Yongjae Kim表示："很荣幸我们的新款电视机产品通过TÜV莱茵‘产品碳减排’核查。作为全球领先的电视产品制造商，我们致力于突破技术创新的边界，同时打造更具可持续性的产品。"

TÜV莱茵电子电气产品服务全球副总裁郝福来（Frank Holzmann）表示："此次通过‘产品碳减排’核查体现了三星的环境可持续性承诺，及其在减少碳排放、应对气候变化等方面所做的努力。这将有助于增强三星品牌声誉和用户信任，进一步巩固其在全球电子市场的领先地位。"

此次TÜV莱茵依据国际标准ISO 14067、ISO 14064-3以及自研标准2 PfG Q2880/09.23，对上述电视机及其上一代产品"从摇篮到坟墓"全生命周期的温室气体排放进行了严格审核和评估。经核查，8个系列电视产品均符合TÜV莱茵制定的减碳标准要求。

当前，气候变化问题已成为全球关注的焦点之一。越来越多企业通过进行产品碳足迹计算，以识别产品对环境的影响。在此基础上，TÜV莱茵希望业界更关注低碳材料的开发和使用，不断挖掘碳减排的解决方案，从源头上减少碳排放。

为此，TÜV莱茵推出了"产品碳减排"核查服务，旨在通过严格的第三方审核，确定产品本年度和上一年度碳足迹计算数值的减少比例，以及在原材料、制造、运输、使用、回收等各个关键环节的碳减排比例，以更透明的方式展现企业在产品减碳方面所做的努力。未来，TÜV莱茵和三星将继续加强在产品碳足迹、碳减排领域的合作，为全球电子行业的低碳可持续发展树立标杆典范。

更多详细信息，请查看：ID号码 0217009945: Samsung Electronics Co., Ltd. – Certipedia

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