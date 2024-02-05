伟思医疗携多款产品亮相Arab Health 2024，拓展国际市场

迪拜2024年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，在迪拜Arab Health展会期间，伟思医疗携高科技旗舰产品首次亮相，完成国际首秀。

Arab Health是中东地区最大的医疗保健贸易盛会，号称中东医疗健康之心脏，汇聚了尖端技术、革命性创新概念和医疗保健专家。全球约200个国家、超3000家展商、10万余人次共赴此盛会。



产品图片

伟思医疗本次展出的是在康复领域的旗舰产品：盆底磁MagBelle、塑形磁MagGraver、经颅磁MagNeuro，吸引了广泛关注。

磁刺激技术是一种无创无痛的物理治疗技术。多年来，伟思精进磁刺激设备的不断创新与优化，引领行业及技术标准。在不同的应用领域，推出最匹配临床需求的磁刺激仪，做到了设备性能优、质量好、使用年限长、临床效率高等全方位领先。

伟思医疗自2001年成立以来，深耕康复赛道，积极构建覆盖盆底及产后康复、神经康复、精神康复、运动康复等领域领先的康复器械产品矩阵，通过自身优秀的科技创新，改进现有器械的性能，研发更实用、高效的医疗器械。

伟思医疗今后会继续加强科技创新与战略升级，为医疗产业的持续发展贡献力量，在世界舞台上展现中国"智造"！

关于伟思医疗

南京伟思医疗科技股份有限公司成立于2001年，总部位于南京，是一家以技术创新驱动的医疗器械公司，国家高新技术企业，科创板上市公司，国家级专精特新"小巨人"企业。

公司为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机构，包括综合医院、妇产专科医院、精神专科医院、儿童专科医院、康复专科医院等。公司同时积极孵化以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务和泌尿外科业务，对标国际竞品，打造国产一线品牌。

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