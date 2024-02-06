中国打工族开始返乡过春节，但对就业和经济的担忧如影随形

中国成百上千万离乡背井在外打工的人们星期一（2月5日）开始挤满前往各地的高铁和动车，踏上返乡与家人共度传统新年的旅途。但是绝大多数返乡的打工人除了感觉即将与亲人团聚和欢度春节的喜庆外，对经济疲软以及自己的工作能否延续却存有严重的担心和疑虑。 今年2月10日是中国的农历新年，也是中国人全年合家团聚最重要的节日。在春节7至15天假期前后，今年的往返旅行人数将达到破纪录的90亿人次。 但是，今年很多打工人在返乡过年时表示，他们实际上并不知道他们的雇主是否或何时会通知他们重返工作岗位。 “生意很差，”一位名叫王金柱的打工人告诉路透社记者。他是一家电动牙刷工厂的工人，而工厂生产的电动牙刷主要出口欧美市场。过去一年工厂的生意掉了30%。 “我感觉日子比前几年难多了…我想2024年可能会更难，”这位现年42岁的工人在上海搭车前往河南老家时对路透社记者说。 路透社在报道中指出，由于欧美升息以抗击通货膨胀，以及越来越严重的贸易保护主义，国外商家对中国工厂的订单锐减，迫使许多中国厂商以削价竞争的方式维持生存。 中国的生产者物价指数（PPI）已经连续15个月下滑，一步步蚕食利润空间，甚至让企业难以支付工人的工资或维持就业机会。中国经济除了持续的房地产危机和债务爆雷之外，失业率暴涨又成为一个新的危险。 中国经济去年号称成长5.2%，但是对于那些大学毕业后找不到工作的年轻人而言，对于因为住房价值缩水而感觉变穷的人而言，对于收入比一年前降低的工人们而言，中国经济不是在成长，而是在萎缩。 路透社访问了一位在上海一家宠物医院工作已达六个月的女士聂雅婷。她透露说，由于新冠防疫封控政策导致的生意下降一直无法恢复，她许多同事的月薪至少已经减少1000元人民币。 “公司扩张过快，突然遭遇疫情，他们关闭了分支，解雇了员工，而且还影响到薪资，”现年24岁的聂雅婷在乘车前往家乡安庆市过节前对路透社记者说。 中国政府近几个月来一直努力呼吁民众要对经济抱持信心，并且为人心惶惶的金融市场加油打气。中国官媒人民日报上周五发表了一篇题为“整个国家都洋溢着乐观向上的氛围”的文章。 但是接受路透社采访的一位名叫吴侃的疏浚公司老板却丝毫感受不到任何“乐观向上的氛围”。吴侃拥有六条船并雇用了十多名工人。他今年春节没有回家过年，而是前往山东向拖欠工程款项的客户催债。他一直动用个人资金支付工人的工资。 “钱很紧，经济、疫后，感觉都很差。人们一般都缺钱，”吴侃对路透社说。“如果我收不回欠帐，我新年里就无法做投资。” 吴侃表示，他可能的一个选择就是把生意关掉。 美国之音的姊妹台自由亚洲电台在去年11月底的一篇报道中指出，中国企业的裁员，其实已经导致大量的中国民众赶在春运前踏上返乡回家的旅途，提前回家过年了。很多在上海工作的人员表示，上海现在维持工作或找工作都很难，许多返乡者过年后恐怕就不会再回上海上班。 此外，中国近二十家大型互联网科技企业频传裁员，导致倒闭、裁员和失业成为困扰中国人的“新三潮”。