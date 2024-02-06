中共前地下黨員梁慕嫻：共黨地下黨遍布台灣 【新唐人北京時間2024年02月06日訊】2月4日，中共前地下黨員、旅居加拿大的自由作家梁慕嫻在溫哥華舉行新書發表會。梁慕嫻在發表會上表示，中共地下黨組織遍布世界各國，尤其在台灣滲透最細化、最全面，千萬不要大意。 梁慕嫻的新書《覺醒的道路：前中共香港地下黨員梁慕嫻回憶錄》近30萬字，於今年1月1日在台灣發行。2月4日下午，加拿大新書發布會在溫哥華假日酒店舉行。 梁慕嫻在書中以自己的親身經歷，詳細披露了中共是如何將一位香港少女培養成「忠貞」的地下黨員，她又是如何覺醒、脫離中共的心路歷程。 85歲的梁慕嫻在香港出生，1955年就讀香港香島中學時，經由老師招攬，祕密加入中共共青團，後來轉為中共香港地下黨黨員。1962年到1974年擔任「學友社」主席，開展學生工作；曾在香港「六七暴動」中負責組織灰校學生鬥委會及飛行集會式示威遊行，發展地下黨員。 她提到自己和丈夫一直「忠貞」愛黨，但1971年林彪事件，讓她對共產黨的信仰產生動搖，後來丈夫到加拿大探望病重母親，回到香港後，竟被貼上「叛國投敵」的標籤。此事讓她看透共產黨黑暗面，決意移民加拿大、脫離共產黨。 活動主辦方溫支聯主席李美寶告訴大紀元，這本書揭示了很多共產黨在香港的滲透工作。其實海外代理人就跟中共地下黨一樣，「所以我們做了幾年的遊說工作，都希望我們加拿大政府可以立法控制滲透」。 梁慕嫻說，全世界都有中共祕密黨員在運作著，其中台灣是中共組織滲透最細化最全面的地方，政商界、民間組織、學術機構等，看不到的紅色處處隱藏著。她很擔心台灣有一天被全盤赤化。 她說，「要狠狠地反共啊！因為它要吃掉你啊！台灣人在舒適圈待了太久，可能現在還感覺不到，但是要看看香港的例子，它是怎麽樣一口一口慢慢地侵蝕你。千萬不要大意，以為和平是永遠的。」 資深媒體人何良懋、資深時事評論員劉細良及香港民主黨紀律委員會主席麥海華等出席了新書發布會並致辭，共同探討如何遏制中共的滲透。 麥海華說，「梁慕嫻這本書很具體、很細緻地，將共產黨的運作、黨員之間的聯繫，或者是怎樣隱蔽身分，就算你在香港，他都不會公開他自己黨員的身分，變成很多人都不知道，他其實是一個所謂的，共產黨代理人的身分，來跟他聯絡、接觸溝通，或者有任何的合作關係，所以我們一定要很小心。」 「作為一個香港的地下黨（員），她能夠最後退黨，用自己的親身經歷，來講清楚香港地下黨的存在和對香港的控制，對香港人是十分重要的。」 台灣駐溫經濟辦事處新聞組邱建義組長說，「中共對台灣的滲透是永遠不會停止的，不只是滲透，甚至在經濟、在軍事上的一個脅迫，我想這都一直在持續。那以目前台灣民眾的一個知識水準跟現在的教育，我想，一般人是不太容易受到所謂的中共的言論的大幅影響。」 梁慕嫻說，「現在在華人社會裡面，台灣真是唯一一個堅持自由民主的一個燈塔、聖地，得到世界西方社會裡面的肯定。我希望台灣人通過我的新書，能夠明白這些詭計。」 她認爲，事實上，如果（中共）它夠膽去攻打台灣，它真的會滅亡，共產黨會滅亡。不是中國滅亡，是共產黨會滅亡。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/06/a103849694.html