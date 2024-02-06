美國加州風暴 富人區遭泥石流 4千萬人收警報 【新唐人北京時間2024年02月06日訊】觀眾朋友好，歡迎收看晚間新聞，美國加州遭遇罕見「颶風級大風警報」，數十萬戶斷電，富人區遭泥石流襲擊，預計接下來還將有陣雨。 據美國國家氣象局（NWS）報告，週一清晨，強風警報覆蓋超過3500萬加州人，近4000萬人仍處於洪水警報狀態。 週一，加州的富人區，包括：好萊塢山（Hollywood Hills）和比佛利山莊（Beverly Hills）在內的富人區爆發泥石流，部分道路被洪水淹沒，洛杉磯地區大約140萬人，接到了山洪警報。 在好萊塢山地區的一條公路上，暴風雨過後，一片泥濘，司機們小心躲避著路邊的積水。 一些地區遭遇山洪襲擊，導致一些建築物受損，到處是殘垣和碎片。 在南加州聖塔芭芭拉，有樹木倒塌，砸向建築物。 在洛杉磯的聯合車站淹水，乘客們涉水前行。 謝爾曼橡樹區居民保羅·萊維（PAUL LEVY）：「這就是我的房子，我兒子住在上面一條街，他下來敲着門說，你們得趕快離開這裏，所以我們7點就被吵醒了。」 洛杉磯消防局發言人艾瑞克·斯科特（Erik Scott）建議民眾減少出行。 洛杉磯消防局發言人艾瑞克·斯科特：「儘量待在家裏，我們鼓勵人們限制非必要的旅行。這也是我們最近成功抵抗颶風「希拉里」的措施之一，因為降雨量可能會創歷史紀錄。」 截止週一，根據poweroutage.us的信息，加州仍有約53萬用戶斷電；而南加州有超過1400萬人，面臨強降雨的高風險。 新唐人電視台記者趙鳳華、明玉綜合報導 本文網址: