【新唐人快報】梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢 【新唐人北京時間2024年02月06日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間2月5日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：A股跌無可跌，中國股民為何向印度「求救」？梅西香港友誼賽全程未上場，拒絕了香港政府的其他邀請，不為香港政府「粉飾太平」；Google遣散費近30億元天價，卻是谷歌「九牛一毛」 A股直直落 中國股民湧向印度使館「求救」 中國A股今天2月5號開市後延續跌勢，滬指一度大跌超過2%，再度跌入2700點以下，一度跌到2635點的大波段新低；創指、深成指一度跌超3%。滬深兩市超過1000檔個股跌停。當天，中共證監會罕見發聲，聲稱將引導券商等增加平倉線彈性，A股午後略有反彈，終場滬指收2702點，最終跌1.02%。 在股市一片哀鴻之際，在2月2號，中共喉舌人民日報發表標題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的文章，因湧現大量嘲諷評論，微博搜尋隨即顯示「因法律法規和政策，該話題內容未予顯示」。隨後又有中國網民模仿魯迅筆下孔乙己所在魯鎮的人物對話，撰寫文章《整個魯鎮都洋溢著樂觀向上的氛圍》，嘲諷當局。文中描繪，趙太爺炒股虧損，但卻對政府救市充滿信心，諷刺其阿Q精神和當局不作為。毫無意外，這篇文章隨後也遭到屏蔽，已經在微博消失。 中國註冊股民人數有2.12億，活躍的股民至少也有1億多人。在當局要求「唱響中國經濟光明論」、嚴格管控財經媒體及名嘴的負面評論、以及中共國安部把所謂「唱衰經濟」提升為國安問題後，大陸媒體已經很難看到誠實且深入探討經濟金融問題的報導，股民們的情緒更無處發洩，大量股民紛紛湧入美國駐華大使館微博，一篇「保護長頸鹿」的貼文下方，借題發揮，要求美國保護中國股民，留言高達14萬則。 中國旅美經濟學者蔡慎坤5日表示，這種「歪樓」留言方式，讓中共官方措手不及，尤其快過年了，網路監管員也要辦年貨，完全跟不上股民洗版的速度。 還有大量網民湧入印度駐華使館的微博留言區，一位中國股民留言説：「救救中國股市，謝謝印度老哥. 蔡慎坤分析：中國股市會跌成這樣，就是因為股民對未來不敢預期，沒有信心，所以官方無論出台什麼政策，也救不了股市，即使股市會上漲，股民也隨時會拋售股票，沒有人敢繼續玩下去，也不會信任政府喊出的要吸引外資、要穩定資本市場的說法，因為中共的黨政部門開口閉口就是要維護國家安全，隨時可以對人扣上反間諜罪，或顛覆國家政權的罪名，把人們都嚇到不敢對未來有預期了，所以在如此不具信心的情形下，中國股市不可能興旺。 梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢 阿根廷球王梅西，3號率國際邁阿密隊到香港，週日與香港隊進行表演賽，吸引大量中港球迷高價買票入場。但結果比賽當天，梅西全程沒有上陣，全程坐在替補席上，引發軒然大波，大量憤怒的球迷要求退票，活動主辦方Tatler Asia聲稱梅西是因傷未能上場，但這一解釋讓許多球迷感到不滿。不過也有香港網民認為，梅西避免與香港政府的官員互動，還拒絕了香港政府的其他邀請，不排除是不想為政府「粉飾太平」。 這次球賽的背景，在香港政府力推所謂「盛事經濟」，宣稱今年上半年將在香港舉辦超過80項大型活動，包括球王梅西到來，以此試圖向世界展示香港全面恢復正常。 梅西訪問前，港府高調舉辦記者會，並宣稱由政府大型體育盛事品牌計畫提供贊助，贊助條件中，要求除非有安全或健康狀況問題，否則梅西必須出場至少45分鐘。4號開場前，主辦方Tatle仍確認梅西會在下半場出場，但下半場開始後，主辦方通知港府，梅西因傷不能出場，並將撤回對港府1600萬港元資助的申請。