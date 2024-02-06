Spielwarenmesse纽伦堡玩具展唯一全球性行业盛会的地位更进一步

大小孩玩具势头强劲：引领未来的灵感

其乐融融亲如一家的氛围

德国纽伦堡2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Spielwarenmesse纽伦堡玩具展成功地捍卫了其在全球市场上独一无二的领导地位：1月30日至2月3日，整个行业齐聚纽伦堡展览中心，参加本年度唯一的全球性行业盛会。来自68个国家的2354家参展商在此展示了其流行趋势和创新产品，参展商数量比去年增加了10%。除了创新产品外，来自125个不同国家的57,000名展会观众还获得了各种交流机会，以及关于大小孩玩具这一热门主题的大量灵感。



The Spielwarenmesse successfully asserted its unique leading role on the world market from January 30 to February 3 in Nuremberg.

"在地区性和全国性玩具展都在努力寻找新节奏的今天，Spielwarenmesse纽伦堡玩具展是唯一一个不变的恒数。"

美国Wyncor公司的Helena Perheentupa女士这样认为。因此，专业性活动的重要性进一步提高。97%(2023年：95%)的参展商认为参加纽伦堡展会重要或非常重要。"作为行业领头展会，Spielwarenmesse纽伦堡玩具展是来自世界各地的业内人士相聚相交相互沟通的地方。在其他任何地方都找不到这样的机会。"来自PMI Trading & Enterprise公司的Ram Ronen先生解释说。对于这位副总裁来说，纽伦堡玩具展是会见现有客户和建立新关系的绝佳机会。"来参观我们展台的有来自世界各地的客户、感兴趣的观众和媒体代表，比如来自新西兰、亚洲、欧洲、美国和南美洲。"Bruder Spielwaren公司CEO Paul Heinz Bruder先生补充道。来自Spin Master International公司的Andrea Herre女士对参观者的质量也给予了高度评价："我们的展台吸引了所有相关决策者和重要客户。"根据Spielwarenmesse eG董事会发言人克里斯蒂安•乌尔里希(Christian Ulrich)的说法，中国作为最重要的消费市场之一这次恢复到了疫情大流行之前的非常高的水平。此外，哈萨克斯坦和乌克兰等中亚地区也形成了一种动力，部分弥补了俄罗斯的缺席。去年已经非常受欢迎的美国也跻身十大观众国家之列。

总体而言，90%以上的参展商对参展表示满意。"Spielwarenmesse纽伦堡玩具展是玩具大宇宙的中心。"Wishbone Design Studio的Jennifer McIver女士解释说，"在这里，我们可以向这么多国家展示我们的创新产品。我们还能在这里发现最新的流行趋势。"Spielwarenmesse纽伦堡玩具展以其焦点主题再次证明了其在行业中的推动作用。"我们对‘大小孩’这一焦点主题特别感兴趣，我们很高兴将其作为新产品的一部分。"Fischertechnik公司总经理Thomas Bußhart先生说道。通过"生活游乐场——老少皆宜的玩具(Life’s a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co.)"特别展区、一项国际研究和一系列专家演讲，Spielwarenmesse纽伦堡玩具展聚焦成人目标群体，为行业提供了前景诱人的商业灵感。"美泰(Mattel)等知名参展商已经大举进军‘大小孩’市场。而市场调研公司Circana提供的市场数据也证明，我们触摸到了时代的脉搏。"克里斯蒂安•乌尔里希(Christian Ulrich)强调说。

此外，Spielwarenmesse纽伦堡玩具展期间举办的众多活动也凸显了其颇高的全球关注度：迪斯尼集团的年度早餐会和Circana公司的早餐会都已从欧洲活动发展为了全球活动。此外，特许产品也变得越来越重要。例如，进一步扩大了与Licensing International(世界特许授权联合会)以及BRANDmate(围绕伙伴关系、合作与许可的B2B活动)的合作关系。"LicenceTalks(特许产品讲座)是我们获取新知识的绝佳机会。"来自 Startup Flops的Maria Gunderson女士说道。新开设的LicenseLounge聚集了所有业内大佬。派拉蒙影业公司、NBC环球公司和华纳兄弟公司等特许产品授权方均派出了代表出席。"所有利益相关方都来到了Spielwarenmesse纽伦堡玩具展。"来自 Haba的Martina Vierkötter女士强调道。对她来说，获得ToyAward婴幼儿组玩具奖是锦上添花的一件事："这是一次难得的对话机会，为我们带来了额外的商机，使我们得以与更多的客户见面交流。"Fizz Creations的展台也因其获得ToyAward少年与成人组玩具奖吸引了众多观众。"能够成为这个令人惊叹不已的展会的一份子，我们感到非常高兴。"Caroline Hedges开心地说道。

参展商对展会的配套活动和所提供的服务都给予了积极的评价。100多家参展商邀请感兴趣的观众直接前往他们的展台，参加周四晚上举行的第二届RedNight活动。"与客户面对面交谈、初露头角的RedNight交友沟通活动以及激发灵感的氛围都是重要的组成部分。"来自Iden集团的Waltraud Maria Iden女士说道。Vedes公司董事Julia Graeber女士也对这种积极的整体氛围表示赞赏："Spielwarenmesse纽伦堡玩具展是供业内人士深入沟通的活跃平台——一次真正的同学聚会，体现了我们行业的热情和团结。"中型零售商和领先的零售集团(包括Auchan、Amazon、Costco、Müller、Target、Smyths Toys和Walmart)都参加了为期五天的展会。

Spielwarenmesse纽伦堡玩具展通过为不同目标群体提供各种接触与结识机会，增强了其面对面交流和建立人际网络的特色。在周五举行的第二届国际游戏发明者大会(Game Inventors Convention)上，游戏爱好者们得以结识重要人士。第二届开放日(OPEN DAY)活动也取得了成功，3200名终端消费者在周六涌入铁路模型展厅参加活动。"凭借其多样性、丰富多彩的配套活动和独特的服务，Spielwarenmesse纽伦堡玩具展今年再次证明，它仍然是业界的国际聚会场所。‘Spirit of Play(游戏精神)’无处不在。"Simba Dickie集团CEO Florian Sieber先生总结道。

84%的参展商(2023年：83%)计划再次参加Spielwarenmesse纽伦堡玩具展。下一届展会将于2025年1月28日(星期二)至2月1日(星期六)举行。

纽伦堡玩具展®

纽伦堡玩具展®是全球领先的玩具、爱好和休闲用品贸易展览会，由贸易展览会和营销服务提供商Spielwarenmesse eG主办。这项B2B展会为国内外展商打造了一个全方位的交流和订货平台。展会展示了各类创新产品，还提供对整个玩具行业的全面概览，每年为世界各地的专业零售商提供大量有价值的信息，引领他们洞悉市场的最新动向。2022年新增了Spielwarenmesse® Digital多功能平台，以作为线下展会的补充服务。自2013年以来，纽伦堡玩具展®已经在德国获得了文字商标注册保护。

展会时间：纽伦堡玩具展®，2025年1月28日（周二）至2月1日（周六）。

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