Spielwarenmesse纽伦堡玩具展唯一全球性行业盛会的地位更进一步

德国纽伦堡2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Spielwarenmesse纽伦堡玩具展成功地捍卫了其在全球市场上独一无二的领导地位:1月30日至2月3日,整个行业齐聚纽伦堡展览中心,参加本年度唯一的全球性行业盛会。来自68个国家的2354家参展商在此展示了其流行趋势和创新产品,参展商数量比去年增加了10%。除了创新产品外,来自125个不同国家的57,000名展会观众还获得了各种交流机会,以及关于大小孩玩具这一热门主题的大量灵感。

The Spielwarenmesse successfully asserted its unique leading role on the world market from January 30 to February 3 in Nuremberg.