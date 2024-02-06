加拿大皇家铸币厂推出开创性双面超高浮雕龙年金银币

安大略省渥太华2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 加拿大皇家铸币厂首次推出正反面均采用超高浮雕 (EHR) 设计的纪念币，再次提高了世界超高浮雕的标准。2024 年龙年 350 加元纯金币和 50 加元精制银币是加拿大皇家铸币厂研发团队的最新创新成果。该团队将艺术家 Simon Ng 设计的龙图案雕刻于纪念币的正反面，并将背面浮雕增高至令人惊叹的 4.7 毫米，正面则以同样的增高浮雕展现同一条龙的后视图。这些开创性的"双 EHR "艺术品将于 2024 年 2 月 6 日发售。

加拿大皇家铸币厂总裁兼首席执行官 Marie Lemay 表示："作为一个孜孜不倦的创新者，加拿大皇家铸币厂致力于不断提高硬币制造的艺术和科学水平，为加拿大和世界各地的收藏家、艺术和文化鉴赏者带来艺术享受，我们对此深感自豪。在同一枚硬币上创作同一戏剧性设计的正反面，并在两面雕刻超高浮雕，这既标志着我们才华横溢的员工在技术上实现了突破，也彰显了铸币厂对大胆创新的执着追求。我们将坚持不懈地打造创新产品，以取悦我们的客户，激发人们对钱币的兴趣。"

背面图案由艺术家 Simon Ng 设计，他以精心打造的 EHR 龙形雕刻庆贺木龙年的到来。龙是中国十二生肖中的第五个生肖。在代表木元素的激光雕刻图案的映衬下，龙在月光皎洁的夜空中穿梭于云层之间，其尾巴盘绕成幸运数字 8 的形状。同一场景的后视图在正面 EHR 中呈现。正面上方镌刻着 Susanna Blunt 创作的女王伊丽莎白二世的肖像，配以由四颗珍珠组成的特殊装置，象征着她在加拿大硬币上的四个肖像版本和她的在位起止日期。

2024 年龙年 350 加元纯金币，名义金属重量为 188 克，全球限量发行 108 枚，而其 50 加元的配套精制银币，重量超过 100 克，发行量为 5,388 枚。这些产品可直接联系加拿大皇家铸币厂订购，加拿大电话：1-800-267-1871，美国电话：1-800-268-6468，或登录 www.mint.ca。此外，纪念币还将在加拿大皇家铸币厂位于渥太华和温尼伯的精品店以及通过铸币厂的全球经销商和分销商网络发售。

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