ADGM 在美国路演期间受到资产管理公司的空前欢迎

ADGM 分别与 40 家对冲基金、私募股权基金、风险投资公司开展了讨论

阿联酋阿布扎比2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国际金融中心 (IFC) 阿布扎比全球市场 (ADGM) 于上周派出贸易代表团前往美国，响应美国主要全球资产管理公司在对冲基金、私募股权基金和风险投资领域的空前需求。代表团将前往迈阿密，参与 iConnections Global Alts 2024 上的一系列双边讨论。该活动被视为另类投资专业人士的空前盛会，为另类投资领域的人际网、协作和见解交流搭建了独特的平台。

ADGM 代表团成员包括金融服务监管局行政总裁 Emmanuel Givanakis，首席市场开发官 Arvind Ramamurthy 以及其他 ADGM 高级董事。代表团引发了极大关注，ADGM 首席市场开发官作为主要演讲嘉宾参与了题为"整合另类投资：中东投资者对阿拉伯半岛机遇的看法"的专题讨论，旨在探讨阿拉伯半岛的机遇。

此次活动是多项战略活动中的开端，而此次路演的意义就在于为新的合作关系打开大门，推动有意义的合作，进一步稳固 ADGM 在国际金融舞台上的领先地位。

ADGM 首席市场开发官 Arvind Ramamurthy 表示："目前有大批全球资产管理公司正涌入 ADGM，在阿布扎比的国际金融中心开展其业务。这当中包括著名的 Brevan Howard、Apollo、NinetyOne、Rothschild & Co、GQG Partners 和 TCI。这一关键性的发展激起了美国主要全球基金的兴趣，使得 ADGM 被邀请分享其对阿布扎比金融行业独特机遇和发展的见解。作为对国际企业在 ADGM 设立运营点的空前兴趣和需求的回应，我们已与对冲基金、私募股权基金和风险投资公司开展了 40 多轮双边对话。"

随着阿联酋不断发展成为一个蓬勃兴起的商业枢纽，阿布扎比已成为全球资产和基金管理实体的首要选择。在过去几年里，ADGM 在资产管理领域取得了长足的进步。截至 2023 年第三季度，全球知名企业的资产管理规模 (AUM) 增长了 52%。阿布扎比和 ADGM 作为综合金融中心的魅力在阿布扎比 2023 年度的金融周上再次得到了验证。有 14 家主流金融机构（名下资产管理规模总额高达 4520 亿美元）不约而同地选择了在 ADGM 开展新业务。

在全球商业环境面临着重大变化的背景下，本次路演重申了 ADGM 加强国际联系的承诺，表明了阿布扎比作为全球商业社区发展和创新推动者的地位日益得到认可。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com