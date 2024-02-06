TÜV莱茵为宁波汉远LED太阳能灯颁发"含回收材料产品"认证证书

宁波2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月5日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（简称"TÜV莱茵"）为宁波汉远照明有限公司（简称"宁波汉远"）三款LED太阳能灯（型号：HY36TSR、HY36WSR、HY36PSR）颁发了"含回收材料产品"认证证书。宁波汉远总经理毛刚、副总经理郑晓静，TÜV莱茵大中华区高级副总裁陶思腾博士（Dr. Thorsten Keiter）、电子电气产品服务区域总经理王亚飞等双方代表出席了颁证仪式。

针对此次获证，毛刚表示："一直以来，宁波汉远将产品质量和可持续发展视为使命，着重开发高亮度LED太阳能灯具。此次在照明行业率先通过TÜV莱茵‘含回收材料产品’认证对宁波汉远具有里程碑式的意义，是对我们在质量、可持续性和环保方面努力的认可。这不仅展示了宁波汉远在灯具产品可持续发展领域的差异化优势，也将为NBHanyuan Lighting品牌声誉带来积极影响。未来我们将不断创新，为客户提供更环保、更可持续的优质产品。"

陶思腾博士表示："TÜV莱茵与宁波汉远合作多年，服务涵盖安规、电磁兼容、能效、化学等测试认证，此次‘含回收材料产品’认证项目是双方合作领域的进一步延伸。期待未来我们继续加强在绿色产品、低碳可持续方面的交流，携手推动照明产业高质量发展。"

TÜV莱茵依据ISO 14021等环境相关认证标准，对宁波汉远三款LED太阳能灯进行了回收材料应用审核，涵盖供应商审核、管理体系验证、回收材料确认，以及生产能力和安全性评估。经验证，三款产品均使用了回收材料，占比最高达60%，为照明行业的回收材料应用树立了榜样。

近年来，随着回收材料生产技术和产业生态发展日益成熟，国际买家及品牌商越来越关注回收材料在产品端的应用，鼓励生产商在产品中使用回收材料以满足环保要求。TÜV莱茵"含回收材料产品"认证适用于消费电子、家用电器、照明、电动及园林工具等产品，针对可再循环、可重复使用、再生材料、含回收材料含量等特性进行评估，并为通过验证的产品颁发"含回收材料产品"认证证书及标识，帮助企业向消费者呈现产品符合环保、循环经济的要求，以差异化优势赢得消费者的信赖。

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