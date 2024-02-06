狮子集团控股(LGHL.US)以AI驱动场外期权业务提质增效

香港2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 狮子集团控股有限公司(Lion Group Holding Ltd.)("狮子集团"或"该集团")(纳斯达克股票代码：LGHL)，是一家为投资者提供广泛产品和服务的一站式交易平台运营商，以及专注于金融科技领域的创新产品开发者。该集团今日宣布加速突破AI为核心业务赋能，运用AI技术进一步提升场外期权产品价值，擎画持续盈利增长态势。

狮子集团积极拥抱AI时代，始终以客户需求为导向，持续深耕基于AI的一系列产品和服务，包括智能投顾机器人"LionAI"、智能交易算法服务"Phoenix"等。定向场外期权业务，配套研发的AI技术交易系统采用高效安全的Rust开发语言，基于消息总线的应用技术架构，运用Flink工作流引擎，对接极速行情，并发处理存续合约，保证估值高效准确。实现合约簿记、交易、对冲、清算、报送、风控全流程电子化打通，满足投资者适当性、标的黑白名单、保证金监控等监管功能，防止出现市场性风险，全面提升客户交易体验。

狮子集团夯实AI与场外期权业务和服务相融合，借助先进的AI算法和数据洞察力，结合市场大数据分析判断，构建有特色的头寸及敞口管理模型。在指数、个股及关联标的中选择合适的对冲工具及对冲比例，实时监测和评估效果，力争不断优化交易收益。场外期权具有灵活性高、杠杆效应、风险可控、全球交易等优势，使得投资者能够更好地适应不同的市场环境和投资目标，获得更高收益的机会，对冲特定市场风险以及更加灵活地配置资产。

狮子集团控股首席执行官汪春宁(Wilson)先生表示："狮子集团聚焦深耕AI应用多年，持续升级核心业务产品技术优势。通过AI技术深度融合加持，公司实现对场外期权业务配套交易系统的有效支撑，包括前期推出面向收益互换（TRS）产品的Phoenix智能交易算法服务在内，都将成为公司增厚业绩，平滑利润周期的关键。我们深信，积极把握人工智能技术带来的机会，势必将成为影响整个行业竞争格局重要变量之一。未来，狮子集团致力于向数智化迈进，实现产品和商业模式的革新，增强发展后劲，为客户提供更加优质的产品体验和服务，为股东创造有意义的价值增长。"

关于狮子集团控股

狮子集团控股有限公司(纳斯达克股票代码：LGHL)运营着一个一站式全方位的交易平台，为投资者提供广泛的产品和服务，包括(i)总收益互换(TRS)交易，(ii)差价合约(CFD)交易，(iii)保险经纪，以及(iv)期货和证券经纪。此外，狮子集团拥有一支专业且经验丰富的SPAC发起管理团队，正在成为SPAC领域的领导者，帮助引导私营公司完成上市之旅，同时为狮子集团自身创造价值。更多信息请访问 http://ir.liongrouphl.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中"安全港"条款含义内的"前瞻性陈述"。狮子控股的实际结果可能与他们的预期、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如"期望"、"估计"、"预算"、"预测"、"预期"、"打算"、"计划"、"可能"、"将会"、"应该" 、"相信"、"潜力"和"继续"等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括，但不限于：我们的目标和计划；我们扩张业务和服务的能力；我们的经营和财务状况；对未来营收与支出变化的预计；COVID-19对我们业务的影响；行业内的竞争；政府对我们经营行业的政策与管理；全球与中国的经济和市场环境；以及任何基于对前面因素的假设。狮子控股警告上述因素不具排他性。狮子控股告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日生效。狮子集团控股不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，但须受适用法律的约束。更多信息可以在狮子集团向美国证监会披露文件中获取，包括我们向美国证监会提交的2022年度的年报。狮子集团向美国证监会公开申报的文件可以在美国证监会网站www.sec.gov获取。

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