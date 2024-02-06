Venture Global 和 Grain LNG 签署新协议，进一步保障英国天然气供应

弗吉尼亚阿灵顿2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，Grain LNG 和 Venture Global 宣布签署一项具有约束力的长期接收站使用协议 (TUA)，允许 Venture Global 位于路易斯安那州的所有接收站（包括 CP2 LNG）在获得必要的联邦许可后，进行液化天然气的再气化和销售。根据协议，自 2029 年起的 16 年内，Venture Global 每年将能在 Isle of Grain LNG 接收站获得 300 万吨 (3MTPA) 液化天然气的储存和再气化能力，相当于英国平均天然气需求量的 5%。

自 2023 年 9 月启动 Grain LNG 竞争性拍卖流程以来，这是达成的第二份协议。拍卖的成功进一步确保了欧洲最大的 LNG 进口接收站在未来能够持续运营，直至本世纪 40 年代中期。

目前，Grain LNG 正在进行大规模扩建，不久将拥有足够的再气化能力，满足英国约三分之一的天然气需求，成为英国以及更大范围欧洲地区能源市场的门户。随着欧洲 LNG 来源的多样化，英国近期的 LNG 进口量也大幅增加。

凭借其 Calcasieu Pass、Plaquemines LNG 和 CP2 LNG 项目的产量，这项投资将巩固 Venture Global 作为欧洲战略供应商的地位。这种灵活性以及获得 Venture Global 产量的机会对于英国和欧洲取代其他供应商的 LNG 产量至关重要。迄今为止，Venture Global 已将其液化天然气产量的约 75% 出口到欧洲。

Venture Global 首席执行官 Mike Sabel 表示："Venture Global 非常高兴地宣布我们首次投资美国以外的 LNG 基础设施，这将进一步提高我们所有项目的 LNG 供应能力。Grain LNG 接收站是通往更大欧洲市场的重要门户，我们期待未来数年通过这个新门户向该地区供应液化天然气。"

National Grid Ventures 总裁 Katie Jackson 表示："我很荣幸地宣布九月份拍卖以来的第二个结果，即与 Venture Global 建立长期合作伙伴关系。LNG 进口在保障整个英国的天然气供应方面发挥着至关重要的作用，确保满足千家万户的供暖需求。

最近，随着欧洲开始寻求替代能源，英国的 LNG 进口量大幅增加。我们的第一个美国客户的加入让我们的供应商基础更加多样化，保障了英国消费者的能源安全，并保证了我们全球领先的生产基地（直至 2045 年）的未来。"

如需了解有关 Grain LNG 的更多信息，请访问：www.grainlng.com

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