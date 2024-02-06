创新加码，让年货更健康-玛氏旗下四款休闲食品获得两项行业大奖

上海2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 如今，健康理念日益深入人心，消费者们对于食品的营养提出了更高的要求。作为一家始终以消费者为中心的企业，玛氏通过不断创新，积极响应消费者新需求，让快乐不再"负担重重"。近日，玛氏旗下玛氏箭牌的四款健康创新产品分获两项行业大奖。其中士力架黑巧纤谷棒，M豆鹰嘴豆烘焙巧克力豆和维能无糖维生素口香糖荣获2023年"营养师心选健康好物"并入围营养师心选健康好年货榜单；士力架劲脆巴旦木夹心减糖黑巧克力则成为2023年尼尔森IQ BASES新品风尚标之一。

此次"营养师心选健康好物"评选，众多资深注册营养师与行业专家以《中国居民膳食指南》作为评判依据，历时两个多月，从12个品类的300多款产品评出六大奖项，36款实用、健康、又有营养的好物。2023年尼尔森IQ BASES新品风尚标的评选则更加关注创新领域，对市场上近30,000个新品进行多轮筛选，特别关注产品创新的可持续性，来甄选出真正符合市场趋势、具有长久生命力的优秀产品。



士力架劲脆巴旦木夹心减糖黑巧克力荣获2023年尼尔森IQ BASES新品风尚标

创新驱动，助力食品行业向"新"而行

在消费者需求变化迅速且个性化十足的今天，玛氏通过及时的市场洞察发现新趋势，在产品成分和价值方面进行创新，同时以开放式创新的姿态与合作伙伴携手，共同为食品行业的发展做出贡献。

士力架劲脆巴旦木夹心减糖黑巧克力根据消费者对于低糖产品的需求，在继承了产品经典口感与特性的同时积极创新，不仅添加了健康原料巴旦木，还采用0糖黑巧包裹，产品整体减糖达50%，一份热量仅约100kcal。除了减糖，消费者对于新兴低GI（升糖指数）饮食的关注，也让产品对血糖的影响成为食品健康的重要指标之一。针对这种新情况，玛氏与中国食品与发酵工业研究院深度合作，共同打造了士力架黑巧纤谷棒，采用科学合理的配方，添加多种健康食材，营养丰富的同时还能够帮助消费者合理控糖。这款产品经过多家机构、按照国际国内双重标准进行交叉检验，获得了低GI食品的认证。它受到专业营养师推荐，是消费者的一个美味又健康，畅享少负担的休闲食品选择。



士力架黑巧纤谷棒与M豆鹰嘴豆烘焙巧克力豆参加健康年货市集

现在的消费者更加注重合理膳食，希望能够在享受美味的同时，摄入更多对身体有益的营养元素。M豆品牌推出的鹰嘴豆烘焙巧克力豆，不仅含糖量较品牌其他减少40%。还采用低温烘烤非油炸技术，添加鹰嘴豆粉与脱脂豆粉，提升产品的膳食纤维含量。产品采取创新独立小包装，让想要控制糖分、合理膳食的消费者能够享受休闲食品带来的快乐。

维能无糖口香糖基于前期与3000位电竞玩家的共创，采用不添加蔗糖，低脂低钠的设计，减轻消费者的食用负担并能提振情绪。此外，该款产品还特别添加了维生素B1、B2、茶叶茶氨酸等元素，带来情绪+身体双重健康守护，助力玩家在每一次竞技中状态在线，角逐巅峰。

美味与营养并重，快乐与健康同享。面对消费品市场的不断变化，玛氏始终奔赴在为消费者创造更多快乐的路上。通过与消费者共创、利用数字化工具的方式，玛氏及时地把握消费者真实的喜好，同时不断缩短产品研发周期，提供兼顾健康的快乐消费体验。此外，玛氏还坚持开放式创新，与科研机构、高等学校等第三方机构通力协作，共同为消费者打造更加优质的产品。面对消费者对于营养健康的新要求，玛氏将继续顺应大潮流，发现小趋势，以健康为导向，以创新为方法，用更加营养的产品，让健康常伴左右，让快乐焕新升级。

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